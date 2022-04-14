كونتي يعتبر أن دوري الأبطال يمكن أن "يغيّر حياتك"

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اعتبر الإيطالي أنتونيو كونتي مدرب نادي توتنهام الإنكليزي أن دوري أبطال أوروبا يمكن أن "يغيّر حياتك"

لندن (أ ف ب) – اعتبر الإيطالي أنتونيو كونتي مدرب نادي توتنهام الإنكليزي أن دوري أبطال أوروبا يمكن أن "يغيّر حياتك"، وسط مساعيه إلى تعزيز قبضة فريقه في البريميرليغ على أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى المسابقة القاريّة الأمّ.

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وسيكون توتنهام قادراً على توسيع الفارق مع أرسنال الخامس إلى ست نقاط، لبضع ساعات على الأقل، في حال تغلّب على ضيفه برايتون في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين السبت، علماً أن فريق "الغانرز" يحلّ في وقت لاحق ضيفاً على ساوثمبتون.

وتوتنهام الذي فاز في آخر أربع مباريات في الدوري، هو المرشح لحصد المركز الرابع في الدوري الممتاز، ما سيضمن له مكاناً في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وهو متفوّق بثلاث نقاط على أرسنال حالياً مع امتلاك الأخير مباراة أقلّ، كما يتقدّم بفارق ست نقاط عن وست هام ومانشستر يونايتد.

وقال كونتي الخميس إن مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا الأسبوع الحالي، أثارت شهيته للمشاركة.

وقال الإيطالي إن "أرسنال، يونايتد، وست هام وولفرهامبتون يتنافسون معنا، لكننا نريد القتال حتى النهاية وسنرى ما سيحدث في نهاية الموسم".

وأضاف "أنتم تعلمون جيداً أن دوري أبطال أوروبا هو مسابقة يريد كل نادٍ وكل لاعب وكل مدرب اللعب فيها".

وتابع "لهذا السبب، من المهم أن يكون لديك هذا الهدف الرائع، لأنه (يمكن) أن يغيّر حياتك إذا كنت ستلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بدلاً من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وبدلاً من كونفرنس ليغ، أو بدلاً من ألاّ تلعب شيئاً في منافسات مماثلة".

وأردف كونتي أن "هذا الوضع يجب أن يمنحنا دفعة كبيرة ورغبة كبيرة لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة".

وسيكون كونتي حاضراً في الملعب السبت بعد تعافيه من كوفيد-19، إذ جاءت نتيجة فحصه إيجابية بعد الفوز 4-صفر على أستون فيلا نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب أعراض طفيفة.

© 2022 AFP