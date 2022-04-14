وفاة الدولي الكولومبي السابق رينكون بسبب حادث سير

مارسيلو ساليناس ا ف ب

قائد المنتخب الكولومبي فريدي رينكون (يسار) في صراع على الكرة مع لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني دييغو سيميوني خلال تصفيات مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002 في بوغوتا في 29 حزيران/يونيو 2000.

بوغوتا (أ ف ب) – توفي لاعب الوسط الدولي الكولومبي السابق فريدي رينكون الأربعاء في مدينة كالي (جنوب غرب كولومبيا) بسبب تعرضه لحادث سير قبل يومين حسب ما أعلن أطباؤه.

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وتم نقل قائد المنتخب الكولومبي ولاعب وسط ريال مدريد الإسباني ونابولي الايطالي سابقا البالغ من العمر 55 عامًا إلى المستشفى الاثنين في حالة حرجة جراء اصطدام عنيف للسيارة التي كان يستقلها بحافلة.

وقالت عيادة إيماباناكو في كالي حيث كان يعالج في بيان "رغم كل الجهود التي بذلها فريقنا الطبي، توفي المريض فريدي أوزيبيو رينكون فالنسيا هذا اليوم".

وكان الطبيب لوريانو كوينتيرو من عيادة إمباناكو غروبو كويرونسالود في مدينة كالي أكد الغثنين انه تم نقل رينكون إلى المستشفى جراء تعرضه لـ"إصابة خطيرة في الرأس".

وقال المتحدث باسم العيادة إن رينكون لا يزال يخضع لعملية جراحية ثم سينقل بعد ذلك إلى العناية المركزة، مؤكداً انه "في حالة حرجة".

وأفاد وكيل وزارة النقل المحلي إدوينغ كانديلو أن حافلة و"سيارة على ما يبدو في داخلها اربعة اشخاص" اصطدمتا ببعضهما البعض، وأن خمسة أشخاص أصيبوا في الحادث، من بينهم سائق الحافلة.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو أظهر الحافلة أثناء اصطدامها بالسيارة من ناحية الركاب عند مفترق طرق.

وقال كانديلو إن الصور "توحي بأن إشارة المرور كانت حمراء عند عبور السيارة"، مشيراً إلى احتمال أن تكون السرعة هي السبب خلف الحادث.

وبينما اجتاز سائق الحافلة اختباراً للكحول، أكد كانديلو أنه لم يعرف من كان يقود السيارة.

وكان رينكون المولود في مدينة بوينافينتورا والملقب بـ"إل كولوسو" (العملاق) أحد نجوم المنتخب الكولومبي الذي شارك في مونديال إيطاليا عام 1990 والجيل الذهبي الذي تأهل لثلاث نهائيات متتالية لكاس العالم (1990 و1994 و1998). لعب 84 مباراة دولية، وسجل 17 هدفاً.

وفضلا عن دفاعه عن ألوان ريال مدريد ونابولي، لعب رينكون مع بالميراس وكورنثيانز البرازيليين وأمريكا دي كالي الكولومبي.

© 2022 AFP