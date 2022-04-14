يوروبا ليغ: لايبزيغ إلى نصف النهائي على حساب أتالانتا

ميغيل ميدينا ا ف ب/ا ف ب

الفرنسي كريستوفر نكونكو (وسط) محتفلاً مع زملائه بتسجيل الهدف الثاني للايبزيغ الألماني من ركلة جزاء أمام أتلانتا الإيطالي في ربع نهائي يوروبا ليغ في 14 نيسان/أبريل 2022

بيرغامو (إيطاليا) (أ ف ب) – دوّن نادي لايبزيغ الألماني اسمه كأول العابرين إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوزه الخميس على أتالانتا الإيطالي 2-صفر، ضمن إياب ربع نهائي المسابقة الأوروبية.

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وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 1-1.

وافتتح لايبزيغ التسجيل في الدقيقة 18 من هجمة سريعة، تسلم من خلالها النمسوي كونراد لايمر الكرة وتوغّل بها من الرواق الأيمن، قبل أن يمرّر عرضية أرضية قابلها الفرنسي كريستوفر نكونكو ووضعها بيمناه في شباك الحارس الأرجنتيني خوان موسو.

وبعد محاولات عدة من أتالانتا للعودة إلى المباراة بهدف تعادل، لم تثمر أي فرص هدفاً.

وتمكّن لايبزيغ من استغلال انعدام النجاعة الإيطالية، وحسم المباراة في الدقيقة 87، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد تدخّل من الحارس موسو على نكونكو، لينفذها الأخير بنجاح.

وبات أتالانتا آخر الفرق الإيطالية التي تودّع يوروبا ليغ، حيث لم يعد هناك أي ممثل لإيطاليا في البطولات الأوروبية سوى روما الذي ينافس في كونفرنس ليغ ويلعب لاحقاً مع بودو غليمت النروجي.

وبالتالي، بات لايبزيغ رابع ترتيب الدوري الألماني، أول العابرين إلى نصف نهائي يورويا ليغ، بعدما كان وصل إلى ربع النهائي بلا تعب، إثر استبعاد سبارتاك موسكو الروسي من المسابقة في إطار العقوبات على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وعليه تحضّر لايبزيغ بأفضل طريقة لمباراتيه المقبلتين، في الدوري أمام باير ليفركوزن لإمكانية خطف المركز الثالث، ومع أونيون برلين في نصف نهائي كأس ألمانيا.

ويلعب لاحقاً في إياب الدور نفسه برشلونة الإسباني الذي يستضيف أينتراخت فرانكفورت الألماني، فيما يحل وست هام الإنكليزي ضيفاً على ليون الفرنسي، وبراغا البرتغالي على رينجرز الاسكتلندي.

© 2022 AFP