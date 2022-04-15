الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تهريب وقود في الخليج

عطا كيناري ا ف ب/ارشيف

مشهد عام لاحد الاحياء الشمالية الشرقية من طهران في 3 حزيران/يونيو 2014 غداة عاصفة رملية

طهران (أ ف ب) – أعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة عن ضبط "سفينة تحمل وقودا مهربا" في الخليج واعتقال طاقمها المكون من سبعة أفراد.

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وأوضح المسؤول في الحرس العقيد غلام حسين حسيني أنه "أثناء تفتيش هذه السفينة، تم اكتشاف 250 ألف لتر من الوقود المهرب"، وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا" بالعربية.

وشدد حسيني على أن مكافحة تهريب الوقود في الخليج "إحدى المهام المهمة لقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية".

ولم يوضح المسؤول تاريخ احتجاز السفينة ولا البلد المسجلة فيه أو جنسية أفراد طاقمها السبعة.

تأتي هذه العملية بعد موجة مصادرة سفن في الممرات البحرية بالخليج حيث ينتج ويشحن قسم كبير من نفط العالم.

وأعلنت إيران الأسبوع الماضي ضبط سفينة أجنبية تحمل أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب، واعتقال طاقمها المكون من 11 فردا، من دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل.

© 2022 AFP