بطولة إسبانيا: الإصابة تنهي موسم المتألق بيدري مع برشلونة

لويس جيني ا ف ب

برشلونة (أ ف ب) – أعلن نادي برشلونة ثاني الدوري الاسباني لكرة القدم الجمعة أن لاعب وسطه الدولي الشاب بيدري سيغيب عن باقي الموسم غداة تعرضه لإصابة عضلية في فخذه الأيسر خلال إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني.

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وأفاد برشلونة في بيان ان "الفحوصات التي أجريت صباح اليوم (الجمعة) أكدت أن بيدري يعاني من تمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيسر".

وبحسب الصحافة الكاتالونية، سيغيب اللاعب الإسباني الدولي البالغ 19 عاماً لمدة شهر على الأقل. في حين اكتفى نادي الـ "بلاوغرانا" بالاشارة إلى أن تطور إصابته سيكون علامة على مدى توفره.

وكان اللاعب الشاب شعر بآلام في نهاية الشوط الاول من المباراة التي خسرها فريقه أمام فرانكفورت على ملعب "كامب نو" 2-3، فقرر مدربه تشافي هرنانديس بعد تشاور مع الطاقم الطبي ابداله مع بداية الثاني بالهولندي فرنكي دي يونغ رغم تعرض الأخير لوعكة صحية منذ يومين.

وخرج برشلونة من المسابقة القارية خالي الوفاض، بعدما كان تعادل مع فرانكفورت 1-1 ذهاباً.

تألق بيدري في موسم 2020-2021 حيث خاض 73 مباراة وارتدى للمرة الاولى قميص منتخب "لا روخا" وقاده إلى نصف نهائي كأس أوروبا التي خسرها بركلات الترجيح أمام إيطاليا في طريقها للفوز باللقب، كما أحرز ميدالية فضية في الالعاب الاولمبية في طوكيو.

توقفت مغامرته الناجحة بسقوطه في فخ الاصابةاثر تعرضه لتمزق في عضلة فخذه اليسرى خلال خسارة برشلونة في باكورة مبارياته بثلاثية نظيفة في المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني على ملعب "كامب نو" في 14 أيلول/سبتمبر.

استعجل عودته إلى الملاعب ليخوض لقاء بنفيكا البرتغالي في المسابقة الأم، لكنه سقط مجدداً وبقي في العيادة خلال ثلاثة أشهر ونصف الشهر، حتى 12 كانون الثاني/يناير.

ومنذ عودته، عاد لتقديم أفضل مستوياته فوق العشب، بتسجيله 5 أهداف في 18 مباراة في 2022.

مدد بيدري الذي أفضل لاعب شاب في كأس أوروبا في تموز/يوليو عقده مع برشلونة حتّى تشرين الأوّل/أكتوبر في عام 2026، مع بند لتحرير عقده بقيمة مليار يورو، كما فاز بجائزة "الفتى الذهبي" التي تمنحها صحيفة توتوسبورت الإيطالية، وحصل على جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في تشرين الأول/نوفمبر.

© 2022 AFP