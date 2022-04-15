بطولة إسبانيا: تعادل سلبي مخيب بين ريال سوسييداد وريال بيتيس

مدريد (أ ف ب) – سقط ريال سوسييداد وضيفه ريال بيتيس في فخ تعادل سلبي مخيب لكل من الفريقين الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

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وكان ريال سوسييداد يمني النفس بفوزه الثالث تواليا والـ16 هذا الموسم والرابع في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، وبالتالي اللحاق بأتلتيكو مدريد حامل اللقب الى المركز الرابع، لكنه سقط في فخ التعادل وبقي سادسا برصيد 55 نقطة.

من جهته، كان ريال بيتيس يطمح الى الفوز الثالث تواليا والـ18 هذا الموسم والرابع في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، من أجل استعادة المركز الرابع ولو موقتا من اتلتيكو مدريد بفارق نقطتين، لكنه فشل واكتفة بنقطة واحدة ابقته في المركز الخامس بفارق الاهداف خلف رجال المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني الذين يلعبون مع ضيفهم إسبانيول الأحد.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات إلتشي مع ريال مايوركا، وديبورتيفو ألافيس مع رايو فايكانو، وفالنسيا مع أوساسونا، وخيتافي مع فياريال.

ويلعب الأحد أيضا غرناطة مع ليفانتي، وأتلتيك بلباو مع سلتا فيغو، وإشبيلية مع ريال مدريد، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء برشلونة مع قادش.

© 2022 AFP