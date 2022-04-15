بطولة إيطاليا: إنتر ينجز المطلوب منه بانتظار خدمة من جنوى

الارجنتيني لاوتارو مارتينيس (يمين) يحتفل مع زميله الكرواتي إيفان بيريشيتش بعد التسجيل لإنتر في مرمى مضيفه سبيتسيا في الدوري الايطالي لكرة القدم. لا سبيتسيا، ليغوريا، في 15 نيسان/ابريل 2022

روما (أ ف ب) – أنجز إنتر حامل اللقب المطلوب منه وعاد من ملعب سبيتسيا بانتصاره الثالث توالياً وبنتيجة 3-1، ما سمح له بالتصدر موقتاً بانتظار خدمة من جنوى الذي يحل لاحقاً ضيفاً على الجار اللدود ميلان الجمعة في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

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وبفوزه العشرين هذا الموسم، تربع فريق المدرب سيموني إينزاغي على الصدارة بفارق نقطة أمام ميلان الذي سيكون خصمه الثلاثاء في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس بعد تعادلهما ذهاباً صفر-صفر في مباراة محتسبة على أرض "روسونيري" الذي يتشارك الملعب ذاته مع جاره اللدود.

ودخل إنتر وميلان ونابولي سباق الأمتار الأخيرة نحو اللقب، لكن "نيراتسوري" يبدو الأكثر جاهزية لمحاولة تجاوز خط النهاية في المركز الأول استناداً الى انتصاراته الثلاثة الأخيرة، بينها على يوفنتوس 1-صفر في معقل الأخير، فيما اكتفى جاره الأحمر والأسود بتعادلين على التوالي وسقط المنافس الجنوبي نابولي في المرحلة الماضية على أرضه أمام فيورنتينا (2-3).

وما يرجح كفة إنتر أنه وباستثناء استضافته لروما في المرحلة المقبلة، سيكون أمام مهمة سهلة، أقله على الورق، من الآن وحتى نهاية الموسم بما أنه سيلتقي بعدها بولونيا في مباراة مؤجلة في غاية الأهمية لحظوظه باللقب، أودينيزي، إمبولي، كالياري وسمبدوريا.

أما ميلان وبعد لقاء جنوى مساءً، سيحل ضيفاً على لاتسيو ثم يستضيف فيورنتينا المتألق مؤخراً، قبل مواجهة هيلاس فيرونا وبعده أتالانتا وأخيراً ساسوولو.

وعلى غرار إنتر، لن يكون نابولي أمام مباريات صعبة جداً باستثناء في هذه المرحلة الإثنين على أرضه أمام روما، إذ يلتقي بعدها إمبولي، ساسوولو، تورينو، جنوى وأخيراً سبيتيسا.

أفضلية المباراة المؤجلة

لكن إنتر يملك أفضلية على منافِسَيّه، وهي أنه خاض مباراة أقل منهما وفوزها بها في 27 الحالي على أرض بولونيا سيقربه أكثر فأكثر من الاحتفاظ باللقب الذي توج به في 2021 لأول مرة منذ 2010 حين أحرز الثلاثية التاريخية بقيادة مدرب روما الحالي البرتغالي جوزيه مورينيو.

وبعد بداية صعبة حيث واجه ندية من مضيفه وصعوبة في اختراق الدفاع ما دفعه للاعتماد على التسديدات البعيدة لاسيما عبر التركي هاكان جالهان أوغلو، نجح إنتر في افتتاح التسجيل أمام الفريق الذي يدربه لاعبه السابق تياغو موتا وبطريقة رائعة عبر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي وصلته الكرة برأسية دانيلو دامبروزيو، فأطلقها صاروخية "على الطاير" بيمناه من مشارف المنطقة تقريباً الى الزاوية اليمنى العليا (31).

وكان هدف الكرواتي الفاصل بين الفريقين حتى صافرة نهاية الشوط الأول، عاد إنتر ليواجه صعوبة في الوصول الى مرمى الحارس إيفان بروفيديل مع تهديد جدي أيضاً لحارسه السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

لكن البديل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس أراح أعصاب مدربه سيميوني وجماهير "نيراتسوري" حين أضاف الثاني في الدقيقة 73 إثر عرضية من الكرواتي إيفان بيريشيتش، رافعاً رصيده الى 16 نقطة في الدوري هذا الموسم.

وعاد سبيتسيا الى الأجواء بفضل هدف رائع لجوليو مادجوري الذي أطلق كرة صاروخية من خارج المنطقة الى الزاوية اليمنى العليا لمرمى هاندانوفيتش (88)، لكن البديل الآخر التشيلي أليكسيس سانشيس أكد الهزيمة الثامنة عشرة هذا الموسم لأصحاب الأرض بهدف ثالث لإنتر بعد تمريرة من لاوتارو وخطأ من المدافع اليوناني ديميتريس نيكولاو (3+90).

وتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر لكنهم بعيدين جداً عن منطقة الخطر كونهم يتقدمون بفارق 11 نقطة عن فينيتسيا الثامن عشر.

© 2022 AFP