بطولة فرنسا: موناكو يواصل انتفاضته ويعزز حظوظه في بطاقة دوري الابطال

باريس (أ ف ب) – واصل موناكو انتفاضته وعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بفوزه الكبير على مضيفه رين الثالث 3-2 الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة فرنسا في كرة القدم.

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وبكر رين بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثالثة عبر لاعب الوسط فلافيان تايت بضربة راسية من مسافة قريبة بعد تمريرة من المالي هاماري تراوريه.

لكن فرحته لم تدم سوى تسع دقائق حيث ادرك المدافع البرازيلي فاندرسون التعادل بتسديدة قوية بيمناه اثر تمريرة من الدولي الروسي ألكسندر غولوفين (12).

ومنح وسام بن يدر التقدم لموناكو عندما استغل كرة رأسية للألماني كيفن فولاند بالقرب من منتصف الملعب، فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بيمناه على يمين الحارس (57)، رافعا رصيده الى 19 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف مهاجم باريس سان جرمان الدولي كيليان مبابي المتصدر.

ووجه موناكو الضربة القاضية لرين بتسجيله الهدف الثالث عندما قطع أوريليان تشواميني كرة للمدافع وورمد عمري فتوغل داخل المنطقة ومررها الى فاندرسون الذي حولها زاحفة أمام المرمى فتابعها الهولندي ميرون بوادو، بديل القائد بن يدر المصاب، داخل المرمى الخالي (77).

وحصل رين على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع فانبرى لها مارتان تيرييه بنجاح (90+3)، رافعاً رصيده الى 19 هدفاً في المركز الثاني مشاركة مع بن يدر.

وهو الفوز الرابع تواليا والخامس عشر لموناكو هذا الموسم، فصعد الى المركز الرابع مؤقتا برصيد 53 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف رين صاحب المركز الثالث المؤهل الى الدور التمهيدي للمسابقة القارية العريقة، وبفارق نقطة واحدة امام ستراسبورغ الخامس ونقطتين امام نيس السادس.

ويحل ستراسبورغ ضيفا على تروا الاحد، فيما يلعب نيس مع ضيفه لوريان الأحد.

في المقابل، فرط رين في عاملي الارض والجمهور لتحقيق الفوز الثاني تواليا والثامن عشر هذا الموسم والسابع في مبارياته الثماني الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، واللحاق بمرسيليا صاحب المركز الثاني المؤهل مباشرة الى دوري الابطال والذي يخوض موقعة "كلاسيكو" ساخنة الاحد ضد مضيفه باريس سان جرمان المتصدر.

وتجمد رصيد رين الذي مني بخسارته الأولى منذ سقوطه أمام مضيفه باريس سان جرمان صفر-1 في 11 شباط/فبراير الماضي، عند 56 نقطة في المركز الثالث.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءي سانت اتيان مع بريست، وليل مع لنس.

ويلعب الأحد أيضا نانت مع أنجيه، ومونبلييه مع رينس، ومتز مع كليرمون فيران، وتروا مع ستراسبورغ، وليون مع بوردو.

© 2022 AFP