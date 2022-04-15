سبعة جرحى في اشتباكات في باحة المسجد الأقصى في القدس (شهود ومسعفون)

أحمد غرابلي ا ف ب

متظاهرون فلسطينيون يهربون من قنابل الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الإسرائيلية خلال الاشتباكات الدائرة في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة في العاشر من أيار/مايو 2021 وهو اليوم الذي تحتفل فيه إسرائيل بتوحيد القدس

القدس (أ ف ب) – اندلعت اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية صباح الجمعة في باحة المسجد الأقصى في القدس، ما أسفر عن سقوط سبعة جرحى بحسب ما أفاد شهود عيان ومسعفون.

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وقال مسؤول في الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة فرانس برس ردا على سؤال حول الاشتباكات، إن "سبعة مصابين نقلوا إلى المستشفى بسبب إصابات في الجزء العلوي من الجسم".

وذكر شهود عيان أن فلسطينيين رشقوا بالحجارة قوات الأمن الاسرائيلية التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي على بعضهم.

ويشهد الحرم القدسي في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة منذ 1967 باستمرار صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين. ويطلق اليهود على الموقع اسم جبل الهيكل.

وخلال شهر رمضان في 2021، تحولت تظاهرات ليلية في القدس واشتباكات في باحة الأقصى إلى أحد عشر يوما من الحرب بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة ، وإسرائيل.

© 2022 AFP