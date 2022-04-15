في القاهرة "الكيرلي" يطلق العنان لشعور الشابات المصريات

صورة التقطت في 2 آذار/مارس 2022 لمصففة الشعر رولا عامر في محلها في القاهرة

القاهرة (أ ف ب) – من قبل، كانت رولا عامر وسارة صفوت تعانيان من أن شعرهما المجعد يعطي احساسا بأنه "أشعث" وكان يمنعهما من الحصول على وظيفة. اليوم، في محلهما لتصفيف الشعر المجعد واللولبي، باتتا تواكبان "الثورة" في معايير الجمال في مصر.

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وفيما كانت تقص شعر احدى زبائنها، قالت عامر ،إن "قص الشعر اللولبي أو المجعد يأخذ وقتا أكثر بكثير من الشعر الأملس".

وبعد ثلاث ساعات من العمل في شعر تلك السيدة،وسط ضوضاء الزبائن الذين ازدحم بهم الصالون، ظهر الفرح على وجه الزبونة تعبيرا عن اعجابها بشكل الشعر.

وعلى مدى سنوات، كانت مصففة الشعر الثلاثينية ذات الشعر اللولبي الكثيف، تمضي ساعات في العناية بشعرها ليكون أملس. وتقول "كنت على قناعة أن الشعر الأمثل هو الجميل، ففي ذلك الوقت كان هذا هو المقياس".

وتضيف وهي تبدأ يومها في "كيرلي ستوديو"، أول محل لتصفيف الشعر المجعد والذي أسس عام 2018، "سابقا، لو تركت شعري مجعدا لشعرت أنني منكوشة (شعثاء) وأبدو مُهملة".

وفي المحل الواقع في احدى ضواحي القاهرة الراقية، حلت لفائف الشعر محل المكواة التي تستخدم لفرد التجاعيد حتى لا يخترف الشعر الذي يتم قصه وهو جاف وليس رطبا للحفاظ على شكله المجعد أو المموج.

وتشير سارة صفوت الى أن كي الشعر حتى يصبح أملس يمكن أن يكون خطيرا.

وتضيف "ذات مرة جاءت أم مع ابنتها ذات السنوات الثلاث وكان شعر الطفلة يتساقط كله بعد أن قامت بفرد شعرها باستخدام منتجات تحوي مواد كيماوية.

وعلى مدى عقود لجأ ملايين المصريين إلى فرد شعورهم لتصبح ملساء ليتوافقوا مع معايير الجمال الغربية، وفق سارة صفوت التي تؤكد أن "أجيالا كبرت وهي مقتنعة بمعايير جمال خاطئة تماما".

صورة التقطت في 2 آذار/مارس 2022 لمصففة الشعر سارة صفوت في محلها في القاهرة محمد حسام اف ب

وقبل أن تفتتح محلها لتصفيف الشعر، كان شعرها المجعد الكثيف يسبب لها مشاكل لأنه كان يعتبر "مظهرا لا يتناسنب مع العديد من الوظائف وغير مهني".

وفي مطلع الالفية الثانية، كانت المغنية اللبنانية مريم فارس واحدة من مشاهير قليلات في العالم العربي تركن شعرهن مجعدا، ولم تكن الممثلات والمغنيات المصريات يظهرن عموما الا بشعور ملساء.

ولكن في الوقت نفسه، ظهرت في الولايات المتحدة حركة الشعر الطبيعي التي دعت الأميركيات السود إلى الاحتفاظ بشعورهن مجعدة.

في مصر، كانت الممثلة دينا الشربيني من أوائل من كسر المحظور وظهرت بشعر مجعد في مسلسل "حكايات بنات" في العام 2012.

واليوم، بعد عشر سنوات ، بات مشهد الشعر المجعد واللولبي والمموج حاضراً على الدوام في شوارع القاهرة وعلى لوحات الاعلانات التي تملأ المحاور الرئيسية في العاصمة المصرية.

تجارة مربحة

وتقول دعاء جاويش، التي أطلقت في العام 2016 منتدى "هير اديكت" (المولعون بالشعر)، إن الهدف من هذه المبادرة هو ان يساعد المصريون بعضهم بعضاً في الحفاظ على شعرهم بعيدا من المنتجات الكيماوية والحروق الناجمة عن المجففات الكهربائية.

وخلال موسم صيف واحد، ارتفع عدد المشاركين في المنتدى على الانترنت من خمسةآلاف إلى 80 الفا، وفي العام نفسه حقق سوق مستحضرات التجميل المحلي نموا بنسبة 18% وفقا لشركة "يورومونيتور انترناشونال" للأبحاث.

وبعد عامين، تم تأسيس شركة للعناية بالشعر للاستفادة من هذه الموجة وتصنيع منتجات صديقة للبيئة ومخصصة للشعر المجعد في الوقت نفسه.

وتقول جاويش "كثير من شركات التجميل بدأت في تسويق منتجات للشعر المجعد لأنها أدركت أن هذا جزء من السوق لا يمكن تجاهله".

وفي مصر، ذات ال 103 ملايين نسمة، يوجد 500 الف صالون لتصفيف الشعر يعمل فيها أكثر من ثلاثة ملايين شخص، بحسب ما قال في العام 2020 رئيس شعبة مصففي الشعر في الغرفة التجارية في القاهرة محمود الدجوي.

صورة التقطت في 22 آذار/مارس 2022 في القاهرة لاختصاصية الشعر المجعد على إنستغرام مريم اشرف خالد دسوقي اف ب

واستفادت مريم اشرف (26 عاما) من هذا التوجه كذلك. وبعد أن كانت تنشر مقاطع فيديو قصيرة على انستغرام لمجرد التسلية، أصبحت تلك المقاطع، وفقا لها، "مصدر دخل حقيقياً"اذ وصل عدد متابعيها إلى اكثر من 90 الفاً.

وتقول "العلامات التجارية الشهيرة باتت تتصل بي لكي أتحدث عن منتجاتها للشعر المجعد والآن تتصل بي كذلك وكالات لعروض الأزياء من أجل الظهور في الاعلانات".

- "ذكورة هشة"-

ولكن الاعتناء بالشعر المجعد ليس متاحا للجميع.

صورة التقطت في 22 آذار/مارس 2022 في القاهرة لاختصاصية الشعر المجعد على إنستغرام مريم اشرف خالد دسوقي اف ب

ففي حين يبلغ متوسط الدخل الشهري للاسرة المصرية 6 الاف جنيه (اي أكثر قليلا من 300 دولار) يصل سعر القصة لدى كيرلي ستوديو إلى 600 جنيه اضافة الى الكلفة الكبيرة للمنتجات اللازمة للعناية بالشعر.

ومنذ أن اكتشف أنه يمكنه الاحتفاظ بشعره اللوبي، بات عمر رحيم يضع في حسبانه كلفة العناية به.

قبل بدء جائحة كورونا، كان رحيم، الخبير في الأمن السيبراني، يحلق شعره قصيرا ولكنه توقف عن ذلك بعد انتشار الفيروس إلى أن اكتشف شكل شعره المجعد وأعجب به.

اليوم، يعتني رحيم بتجاعيد شعره رغم الانتقادات التي توجه اليه من أصدقائه في مجتمع محافظ.

ويشرح أ ن "ثمة مشكلة ذكورة هشة" في مصر ، إذ "ثمة اعتقاد بأن الرجل ينبغي ألا يعتني بشعره أو يشتري منتجات لهذا الغرض".

ويقول رحيم، الذي لا يبدو منزعجا من الأجواء النسائية حوله في الصالون "أود فعلا أن يفهم الناس أن هذا أمر طبيعي ولكني لست مستعدا بعد لخوض هذه المعركة".

© 2022 AFP