مونتي كارلو: دافيدوفيتش يقصي فريتز ويبلغ أول نصف نهائي له في دورات الماسترز

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الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش بعد فوزه على الأميركي تايلور فريتز في دورة مونتي كارلو الدولية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب في 15 نيسان/أبريل 2022

مونتي كارلو (موناكو) (أ ف ب) – تأهل الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش المصنف 46 عالمياً في دورة مونتي كارلو الدولية لكرة المضرب الجمعة، إلى أول نصف نهائي له في دورات ماسترز الألف نقطة، بعدما قلب تأخره بمجموعة أمام الأميركي تايلور فريتز (13) إلى فوز 2-6 و6-4 و6-3 في مباراة استمرت ساعتين و25 دقيقة.

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وسيواجه دافيدوفيتش الذي أسقط في الدور الثاني المصنف أول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الفائز في ربع النهائي بين البلغاري غريغور ديميتروف (29) والبولندي هوبرت هوركاش (14) في المسعى للوصول إلى النهائي.

ولا تعكس نتيجة المجموعة الأولى ضراوتها ومقدار الضغط الذي تعرض له فريتز عند كل لعبة. واشتكى الأميركي من آلام في المعدة لدرجة إحضار الطبيب مرتين، لكنه تمكن من حسم المجموعة لصالحه.

لكن دافيدوفيتش عاد وأظهر قدرته على التمسك بكل كرة وكل نقطة وكل شوط من دون أن يتردد في صد كرات صعبة، على غرار ما فعله مع ديوكوفيتش.

ودفع فريتز الفائز بدورة إنديان ويلز في آذار/مارس الماضي، الثمن بدوره الجمعة، خصوصاً عندما أضاع نقطتين في المجموعة الثانية وكُسر إرساله مرتين.

© 2022 AFP