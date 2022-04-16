أن بي ايه: سلتيكس-نتس وناغتس-ووريرز أبرز مواجهات الدور الأوّل من البلاي أوف

آدم غلانزمان غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

كيفن دورانت نجم بروكلين نتس في صراع مع جايسون تايتوم من بوسطن سلتيكس خلال لقاء الفريقين في 6 آذار/مارس 2022 في بوسطن

لوس انجليس (أ ف ب) – يشهد الدور الأول من الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مواجهات ساخنة بين أقوى الفرق، تخفي في طياتها صراعات من الطراز الرفيع بين نجوم الدوري.

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فمواجهة بوسطن سلتيكس مع بروكلين نتس ستكون مبارزة بين النجمين جايسون تايتوم وكيفن دورانت، ويقدّم لقاء ميلووكي باكس حامل اللقب مع شيكاغو بولز صراعاً ثنائياً بين اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وديمار ديروزان، فيما ستكونسلسلة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وتورونتو رابتورز ساحة لصراع من بلد واحد بين الكاميرونيين جويل إمبيد وباسكال سياكام.

ومن المرجح أن يتأتى عن مواجهة غولدن ستايت ووريرز مع دنفر ناغتس منافسة محتدمة بين ستيفن كوري والصربي نيكولا يوكيتش.

-المنطقة الشرقية

هيت - هوكس

بعدما خالف التوقعات بوصوله إلى نهائي الدوري عام 2020، لم يقف ميامي هذه المرة في الظل بل أظهر قدراته بفضل قوّة جماعية مذهلة منهياً الموسم العادي في صدارة المنطقة الشرقية (53-29)، على الرغم من الغياب المتكرر لأفضل لاعبيه (جيمي باتلر، بام أديبايو، كايل لاوري وتايلر هيرو...).

جيمي باتلر في حديث مع تايلر هيرو خلال لقاء ميامي هيت وأتلانتا هوكس في 8 نيسان/أبريل 2022 ميكايل ريفز غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

يعرف فريق فلوريدا الذي يقاتل على أرض الملعب جيداً أسرار المعادلة للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، فلا يبدو أن أتلانتا الذي يعتمد بشكل كبير على صانع لعبه تراي يونغ بامكانه ايقافه.

سلتيكس - نتس

وجد سلتيكس نفسه في موقف صعب اثر احتلاله للمركز الثاني مع نهاية الموسم العادي، كونه سيواجه نتس الذي بدا لفترة طويلة مرهقاً ومخيباً للآمال، قبل أن يعود إلى سكة التألق بفضل الثنائي كيفن دورانت وكايري إيرفينغ الذي استعاد فعاليته وبات قادراً بمفرده على حمل الفريق على كاهليه.

لعب جايسون تايتوم وجايلن براون دوراً حاسماً في الرحلة المذهلة لبوسطن الذي صعد بشكل صاروخي من المركز التاسع في عيد الميلاد، ليحتل الوصافة.

ستكون القدرة على الدفاع جيداً مع تتابع المباريات الورقة الرابحة ومسألة بالغة الأهمية، حيث يبدو فريق سلتيكس مجهزاً بشكل أفضل، كما يملك تشكيلة أكثر توازناً وتكاملاً وأقل اعتماداً على أفضل مسددين في صفوفه، بخلاف بروكلين.

باكس - بولز

بقيادة أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري عامي 2019 و2020 والذي لا يزال رائعاً مع معدل 29.9 نقطة و11.6 متابعة و5.8 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم، يبدو حامل اللقب المرشح الأوفر حظاً أمام بولز الصاعد والذي عزز صفوفه بالثلاثي ديمار ديروزان وأليكس كاروسو ولونزو بول، لكنه فشل في الوفاء بوعوده بعد البداية الرائعة.

اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو من ميلووكي باكس يسدد برغم مضايقة تايلر كوك من شيكاغو بولز في ويسكونسن في 21 كانون الثاني/يناير 2022 ستايسي ريفيري غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

تميل الدفة لصالح باكس مع جرعة إضافية من الثقة واللعب الجماعي لتشكيلة مستقرة مع كريس ميدلتون وجونيور هوليداي وبروك لوبيز الذي تعافى من إصابة في ظهره، فضلاً عن الخبرة الكبيرة للفريق.

سيكسرز - رابتورز

سلسلة اشبه بالفخ بالنسبة لفيلادلفيا. تحت هالة النجم جويل إمبيد الذي يخوض أفضل موسم له اذ يتربع على صدارة الهدافين مع 30.6 نقطة و11.7 متابعة في المباراة، إضافة إلى جهود جيمس هاردن رغم أن الأخير لم يظهر كافة قدراته على الملعب، يملك سفنتي سيكسرز الأفضلية على الورق.

سيواجه فيلادلفيا فريقاً أنهى الموسم بقوة، ولم يعد لديه أي شكوك لاثبات صلابته الدفاعية التي اعتمد عليها للفوز باللقب عام 2019، مع باسكال سياكام الذي سيحاول أن يصعّب قدر الإمكان من مهمة مواطنه إمبيد.

-المنطقة الغربية

صنز - بيليكانز

أفضل فريق في الموسم العادي مع رقم قياسي في عدد الانتصارات في تاريخ النادي (64-18)، يعتبر فينيكس صنز أبرز المرشحين للعودة إلى النهائي. بعد أن خسر العام الماضي أمام ميلووكي، تطور فريق المدرب مونتي وليامس بفضل ديفن بوكر وكريس بول من دون أن يُظهر أي نقاط ضعف.

كريس بول لاعب فينيكس صنز يسدد في مباراة لوس أنجليس كليبرز هاري هاو غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

ليس من الواضح كيف سيتمكن نيو أورليانز بيليكانز مع براندو إينغرام وسي جاي ماكولوم من اقلاق راحة صنز.

غريزليز - تيمبروولفز

فاجأ ممفيس غريزليز الجميع بحلوله ثانياً خلف صنز، لكن سيتعين عليه الآن أن يفرض مكانته وأن يؤكد جا مورانت نجوميته بعدما كرس نفسه ملكاً للكرات الساحقة. رغم هالة مورانت، لا يعتمد غريزليز عليه فقط واكبر مثال على ذلك فوزه بـ 16 من أصل 18 غاب عنها بسبب اصابة في ركبته.

مفتاح النجاح الأوّل سيكون الخبرة وقدرة الفريق على التعامل مع الضغط. وأمام مينيسوتا، في "بلاي أوف" للمرة الثانية خلال 18 عاماً تصب الترجيحات للمرة الأولى في صالحه. أما المفتاح الثاني فسيبقى في خانة المجهول لان تيمبروولفز يعج بالمواهب في صفوفه مثل كارل أنتوني تاونز وأنتوني إدواردز، ويتمتع بروح قتالية عالية يعكسها باتريك بيفرلي.

ووريرز - ناغتس

انتفاضة عاشها غولدن ستايت ووريرز الباحث عن العودة إلى القمة مع ثنائي "سبلاش براثرز" ستيفن كوري المتربع على عرش أفضل المسجلين من الرميات الثلاثية في تاريخ الدوري، وكلاي طومسون الفعّال بعد عامين ونصف من الإصابات الخطيرة، مع الاحاطة بهما بدرايموند غرين إضافة إلى اللاعبين الشبان الموهوبين.

ينتظر فريق كاليفورنيا أوّل اختبار كبير ضد أفضل لاعب في الدوري في الموسم الماضي الصربي نيكولا يوكيتش الذي لا يزال في قمة مستواه مع معدل 27.1 نقطة و13.8 متابعة 7.9 تمريرات حاسمة في المباراة هذا الموسم. لكن، في ظل غياب جمال موراي يفتقر دنفر إلى مساند من الطراز الرفيع للصربي هجومياً.

مافريكس - جاز

هل سيكون السلوفيني لوكا دونتشيتش جاهزاً لخوض اللقاء؟ هذا السؤال يقلق عشاق تكساس لأن "المعجزة" يعاني من تمدد في ربلة الساق اليسرى.

الفرنسي رودي غوبير من يوتا جاز يسجل كرة ساحقة في سلة دالاس مافريكس خلال لقاء الفريقين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في يوتا في 27 كانون الثاني/يناير 2021 أليكس غودليت غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

من دونه، ستكون فرص دالاس في التقدم ضئيلة ضد يوتا جاز الذي عليه أن يستفيد من هذا الغياب المؤثر لفرض تفوقه. يبدو أن هذه الحملة هي الفرصة الأخيرة التي تُمنح للفرنسي رودي غوبير ودونوفان ميتشل لإثبات قدراتهما على الارتقاء إلى مستوى طموحاتهما.

© 2022 AFP