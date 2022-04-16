المغرب يدين "الاعتداء الصارخ" الذي تمارسه إسرائيل على المسجد الأقصى

أحمد غرابلي ا ف ب

فلسطيني يستخدم مطفأة حريق خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في 15 نيسان/أبريل 2022

الرباط (أ ف ب) – أدان المغرب السبت "الاعتداء الصارخ" الذي تمارسه "قوّات الاحتلال الإسرائيلي" على المسجد الأقصى الذي شهد الجمعة صدامات عنيفة بين فلسطينيين وعناصر من الشرطة الإسرائيلية.

إعلان اقرأ المزيد

وجاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة تعرب "عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، مما خلف عددا من المصابين".

وأضاف البيان أن المملكة تعتبر أن "هذا الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان المبارك على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة".

أصيب أكثر من 150 فلسطينيا الجمعة خلال الاشتباكات، ما ينذر بتأزّم الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وأعطى الملك محمد السادس الذي يرأس لجنة القدس الشريف التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والمعنية بصون الأوقاف الإسلامية توجيهات لـ "تبليغ هذا الشجب والتنديد مباشرة إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط"، وفق ما جاء في البيان.

ودعت السلطات المغربية "الأمم المتحدة والأسرة الدولية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته"، بحسب البيان.

طبّع المغرب علاقاته الثنائية مع إسرائيل في أواخر 2020 في إطار ما يُعرف باتفاقات أبراهام التي توسّطت فيها الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكانت الإمارات العربية المتحدة والبحرين أول دولتين خليجيتين طبّعتا علاقاتهما مع إسرائيل في أيلول/سبتمبر 2020 ثمّ تبعهما المغرب والسودان.

© 2022 AFP