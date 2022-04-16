بايدن وزوجته يعلنان أن دخلهما بلغ 600 ألف دولار عام 2021

الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض بتاريخ الأول من نيسان/ابريل 2022 روبرتو شميت ا ف ب

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واشنطن (أ ف ب) – بلغت قيمة الإقرارات الضريبية للعام 2021 التي قدّمها الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل أكثر من 600 ألف دولار، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.