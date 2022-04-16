بطولة ألمانيا: دورتموند يسحق فولفسبورغ بسداسية ويعيد فارق الـ 6 نقاط مع بايرن

إينا فاسبندر ا ف ب

هداف بوروسيا دورتموند النروجي إرلينغ هالاند يحتفل بثنائيته في مرمى فولفسبورغ في الدوري الألماني لكرة القدم على ملعب سيغنال إيدونا بارك في 16 نيسان/أبريل 2022

دورتموند (ألمانيا) (أ ف ب) – اكتسح بوروسيا دورتموند ضيفه فولفسبورغ بفوزه عليه 6-1 السبت ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم، ليعيد الفارق بينه وبين المتصدر بايرن ميونيخ الذي يحلّ ضيفاً على أرمينيا بيليفيلد الأحد إلى 6 نقاط.

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واحتاج الفريق "الأصفر والأسود" إلى 14 دقيقة وتحديداً بين الدقيقتين 24 و38 من الشوط الأوّل لحسم اللقاء لصالحه، فسجل خماسية تناوب عليها توم روتيه (24) والبلجيكي أكسيل فيتسيل (26) والسويسري مانويل أكانجي (28) وإيمري تشان (34) والنروجي إرلينغ هالاند (38) الذي عاد وسجل مع بداية الشوط الثاني الهدف الثاني الشخصي له والسادس لفريقه (54).

وسجل فولفسبورغ هدف الشرف الوحيد بواسطة ريدل باكو (81).

وتواجه الفريقان للمرة الـ 50 في "بوندسليغا"، حيث تميل الأرقام لصالح دورتموند الفائز 31 مرة مقابل 10 تعادلات و9 هزائم.

قال ماركو روزه مدرب دورتموند عن هدافه هالاند الذي ما زال يشعر بآلام في قدمه "انه يتحسن. ما زال يشعر بأوجاع لكنه أظهر اليوم انه يتعامل مع الأمر بشكل جيد".

وأضاف "لقد كان أداءً جيداً قدّمه في عرض جماعي جيد".

وعزز دورتموند رصيده في المركز الثاني مع 63 نقطة، متأخراً بفارق 6 نقاط عن المتصدر بايرن قبل الـ "كلاسيكر" المنتظر في المرحلة القادمة، اذ بامكانه في حال فوزه أن يحافظ على الاثارة حتى المراحل الأخيرة خصوصاً اذا ما فشل العملاق البافاري في تخطي خيبة الخروج الأوروبي اثر سقوطه في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الاسباني بمجموع المباراتين 1-2.

-ثنائية لهالاند-

أجرى روزه 5 تبديلات مقارنة مع مباراة الفوز أمام شتوتغارت 2-صفر في المرحلة الماضية، مع عدة غيابات في صفوفه ما أجبره على الدفع بالشاب توم روتيه (17 عاماً) في الدفاع للمرة الاولى في الدوري هذا الموسم ليفتتح رصيده برأسية هزت شباك الحارس البلجيكي كوين كاستيلز في الدقيقة 24.

قبلها، لاحت لفولسفبورغ فرصة أولى بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية اثر تسديدة من لوكاس نميشا أنقذها الحارس السويسري غريغور كوبيل عن خط مرماه.

سريعاً انهار الضيوف، فأضاف فيتسيل الثاني بتسديدة أرضية إلى يسار الحارس كاستيلز بعد تمريرة من هالاند (26)، ليسجل أكانجي الثالث (29) وتشان الرابع من تسديدة من 20 متراً أخطأ الحارس في تقديرها (34) وهالاند الخامس الذي تابع بقدمه اليمنى تمريرة ماركو رويس من دون أن يسيطر عليها في الشباك (38).

وهو الهدف الاوّل للدولي النروجي منذ أن سجل في مباراة الفوز على هوفنهايم 3-2 في 22 كانون الثاني/يناير، قبل أن يضيف الثاني الشخصي له والـ 18 هذا في "بوندسليغا" هذا الموسم مع بداية الشوط الثاني إثر لعبة مشتركة مع يوليان برانت في ثاني تمريرة حاسمة للأخير (54).

وقبل صافرة النهاية، سجل باكو هدف فولفسبورغ الوحيد بعد خطأ من البديل الكرواتي مارين بونغراسيتش لتصل الكرة إلى نميشا ويتصدى له الحارس كوبيل، ويتابع ريدل بتسديدة قوية بقدمه اليمنى (81).

فرايبورغ يعزز آماله بمقعد في دوري الأبطال

وفي مباريات أخرى، عزز فرايبورغ حظوظه بالمنافسة على مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على بوخوم المنقوص عددياً 3-صفر، سجلها لوكاس كوبلير (4) والمجري رولاند سالاي هدفين (16 و53).

وأكمل بوخوم المباراة في الشوط الثاني بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب وسطه اليوناني كوستاس ستافيليديس بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 68.

وحقق فرايبورغ فوزه الثاني توالياً ليرفع رصيده في المركز الخامس إلى 51 نقطة متساوياً مع لايبزيغ الرابع الذي يحل ضيفاً على باير ليفركوزن الثالث (52) الأحد.

ومنيت آمال أوغسبورغ في الابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط بخيبة أمل إثر خسارته على أرضه أمام مطارده المباشر هرتا برلين صفر-1، سجله سوات سيردار (49).

ورفع نادي العاصمة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، متأخراً بفارق 3 نقاط عن أوغسبورغ الرابع عشر.

وتعادل ماينتس مع شتوتغارت الساعي بدوره لتفادي الهبوط سلباً، حيث يقبع الأخير في المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

ويلعب لاحقاً بوروسيا مونشنغلادباخ مع كولن.

© 2022 AFP