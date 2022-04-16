بطولة إيطاليا: فلاهوفيتش ينقذ يوفنتوس من خسارة أمام بولونيا المنقوص

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ا ف ب

مقصية الإسباني ألفارو موراتا التي أحرز منها الصربي دوشان فلاهوفيتش هدف التعادل ليوفنتوس أمام بولونيا ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم في 16 نيسان/أبريل 2022

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) – أنقذ المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش فريق يوفنتوس الإيطالي من الخسارة أمام ضيفه بولونيا المنقوص من لاعبين بإدراكه التعادل 1-1 في الوقت القاتل، خلال منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وافتتح النمسوي ماركو أرناتوفيتش التسجيل لبولونيا (52)، فيما أحرز فلاهوفيتش هدف التعادل لـ"بيانكونيري" (90+5).

وبهذا التعادل رفع يوفنتوس رصيده إلى 63 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

ونجح بولونيا في التقدّم عن طريق أرناتوفيتش الذي تسلّم تمريرة متقنة من روبرتو سوريانو خلف خطوط الدفاع، فانفرد النمسوي بالحارس البولندي فويتشيتش تشيزني وأسكن الكرة في الشباك (52).

وشهدت المباراة حالتي طرد من طرف بولونيا بعدما عاد الحكم إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) إثر اعتراض لاعبي "السيدة العجوز" على عدم احتساب ركلة جزاء، لكن الحكم احتسب مخالفة من خارج المنطقة وأشهر البطاقة الحمراء للمدافع العاجي أداما سومورو، بعد طرد التشيلي غاري ميديل للاعتراض بشكل غير لائق.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن ضائع، تمكن فلاهوفيتش من تسجيل هدف التعادل، بعد ركنية داخل المنطقة وصلت إلى الإسباني ألفارو موراتا الذي قابلها بضربة مقصية تابعها فلاهوفيتش برأسية في الشباك.

وحقق فيورنتينا فوزاً مهماً بهدف نظيف على فينيتسيا ارتقى به إلى المركز السادس مع 56 نقطة.

من جهة أخرى، أنعش كالياري آماله بالبقاء في الدرجة الأولى بفوزه الأول بعد خمس خسارات متتالية على حساب ضيفه ساسوولو 1-صفر.

ورفع كالياري رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق ست نقاط عن جنوى التاسع عشر وفينيتسيا الثامن عشر، فيما تجمد رصيد ساسوولو عند 46 نقطة في المركز التاسع موقتاً.

وحصد فريق سردينيا النقاط الثلاث بفضل هدف لاعب الوسط أليساندرو ديولا المولود على الجزيرة والذي حمل الوان نادي كالياري منذ بداياته مع الناشئين (42).

وبدوره، تثبت ساليرنيتانا متذيل الترتيب بأمل البقاء بفوزه على مضيفه سمبدوريا 2-1، ليجد الأخير نفسه في وضع حرج اذ يحتل المركز السادس عشر متقدماً بفارق 7 نقاط عن أوّل الهابطين فينيتسيا.

شهد الشوط الأوّل تسجيل الأهداف الثلاثة، فصعق ساليرنيتانا ضيفه بهدفين بعد 6 دقائق من صافرة البداية عبر فيديريكو فاتسيو (4) والبرازيلي إيدرسون (6)، قبل أن يقلص سمبدوريا الفارق بفضل فرانشيسكو كابوتو (32).

ودافع ساليرنيتانا عن فوزه الأول منذ 9 كانون الثاني/يناير والرابع له هذا الموسم، ليخرج فائزاً.

وما زال بإمكان ساليرنيتانا إنقاذ موسمه قبل 7 مباريات من النهاية، علماً أن رفاق المخضرم الدولي السابق الفرنسي فرانك ريبيري الذي دخل في الدقيقة 65، يملكون مباراتين مؤجلتين، ليتخلفوا بفارق 9 نقاط عن كالياري.

وحقق أودينيزي انتصاره الثالث توالياً بفوزه على إمبولي 4-1، ليتقدم للمركز الحادي عشر مع مباراتين أقل.

وكان ميلان المتصدر فاز على ضيفه جنوى 2-صفر الجمعة وانتر الثاني على ارض سبيتسيا 3-1، فيما يستمر صراعهما على اللقب والفارق بينهما يبلغ نقطتين مع مباراة أقل لإنتر، كما يستقبل نابولي الثالث بفارق خمس نقاط عن ميلان، روما الخامس في مباراة قوية الإثنين.

© 2022 AFP