دورة مونتي كارلو: تسيتسيباس يدافع عن لقبه بمواجهة دافيدوفيتش

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اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس يحتفل بتأهله إلى نهائي دورة مونتي كارلو للدفاع عن لقبه بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف في 16 نيسان/أبريل 2022

Monte Carlo (موناكو) (أ ف ب) – تابع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامساً عالمياً حملة دفاعه عن لقبه بنجاح في دورة مونتي كارلو الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب، بتأهله إلى المباراة النهائية إثر فوزه السهل السبت على الألماني ألكسندر زفيريف الثالث 6-4 و6-2.

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وضرب اليوناني (23 عاماً) موعداً الأحد مع الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا المصنف 46 عالمياً والفائز بصعوبة على البلغاري غريغور ديميتروف التاسع والعشرين عالمياً 6-4 و6-7 (2-7) و6-3 في نصف النهائي الآخر.

ورغم أن تسيتسيباس احتاج إلى ساعتين و43 دقيقة للتخلص من الأرجنتيني دييغو شفارتسمان في ربع النهائي، إلا انه لم يظهر أي علامات ضعف عندما عاد إلى الملعب لمواجهة زفيريف.

أقرّ تسيتسيباس "كان من الصعب استئناف اللعب بعد مباراة صعبة. لم يكن جسدي بنسبة 100 في المئة، لكني سعيد من الطريقة التي لعبت بها".

وبالفعل، فقد بدا اليوناني بحالة بدنية أفضل من منافسه الذي احتاج بدوره إلى 3 ساعات و7 دقائق للفوز على الإيطالي يانيك سينر في اليوم السابق.

قاوم زفيريف في المجموعة الأولى، لكن تسيتسيباس نجح في كسر ارساله في الشوط التاسع ليتقدم ويحسم لاحقاً بكسر جديد.

في المجموعة الثانية، لم يتمكن الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو من مقارعة منافسه، ليسقط في أربعة أشواط متتالية بدءا من التعادل 2-2، ليخسر بالتالي المجموعة فالمباراة.

-أول نهائي-

في المقابل، تأهل دافيدوفيتش إلى أول مباراة نهائية له في دورات المحترفين بعد سقوطه ثلاث مرات عند حاجز الدور نصف النهائي.

تأهل الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا إلى نهائي دورة مونتي كارلو للماسترز ألف نقطة في كرة المضرب بفوزه الصعب على البلغاري غريغور ديميتروف في 16 نيسان/أبريل 2022 فاليري هاش ا ف ب

وفي 12 مشاركة سابقة في دورات الألف نقطة للماسترز، لم يذهب الإسباني البالغ 22 عاماً الى أبعد من الدور الثالث باستثناء مرة واحدة وكانت العام الماضي في مونتي كارلو بالذات حين خسر المجموعة الأولى 5-7 ثم انسحب في بداية الثانية، ما منح تسيتسيباس بطاقة العبور الى نصف النهائي في طريقه الى الفوز باللقب على حساب الروسي أندري روبليف.

وقال دافيدوفيتش الذي ارتكب 43 خطأ مباشراً مقابل 38 لمنافسه "لقد كانت مباراة صعبة... أتيحت لي فرصة في المجموعة الثانية، لكن غريغور لعب بشكل جيد وكنت متعباً. لكنني واصلت القتال وأردت أن أرى أين كانت حدودي".

وبعدما فاز بالمجموعة الأولى، تقدم الإسباني 4-2 في الثانية وثم 5-3 لكن مستواه تراجع فلم يفز سوى بثلاث نقاط من أصل 12، منها اثنتان إثر أخطاء مزدوجة من البلغاري، ليتقدم الأخير 6-5.

وفرض دافيدوفيتش شوطاً فاصلاً (تاي بريك)، من دون أن يتمكن من الفوز به أمام المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً، لينجح ديميتروف في تعديل الكفة.

وبدا أن دافيدوفيتش سيدفع غالياً ثمن الجهود التي بذلها في مونتي كارلو والتي سمحت له بإقصاءالصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً في الدور الثاني، فتأخر صفر-2 في المجموعة الثالثة.

لكن الإسباني تمسك ببارقة الأمل وقلب الموازين لصالحه ليفوز بخمسة أشواط متتالية ويتقدم 5-2، بعدما نجح في إنقاذ كرتين لكسر إرساله لصالح ديميتروف الذي كان بإمكانه أن يجعل النتيجة 3-صفر.

وحصل دافيدوفيتش على 3 كرات على إرساله لإنهاء المباراة، وحسم بالفعل خلال الكرة الثانية مع إرسال ساحق.

© 2022 AFP