دوري "أن بي ايه": هوكس وبيليكانز يكملان عقد الأدوار الاقصائية

ريك أوسنتوسكي غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – أكمل أتلانتا هوكس ونيو اورليانز بيليكانز عقد الأدوار الاقصائية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه"، بفوزهما على كليفلاند كافالييرز 107-101 ولوس أنجليس كليبرز 105-101 توالياً، الجمعة في آخر مبارتي الملحق "بلاي إن".

إعلان اقرأ المزيد

ويلتقي أتلانتا الذي احتل المركز الثامن في المنطقة الشرقية مع ميامي هيت المتصدر، ونيو اورليانز مع فينيكس بطل الغربية وافضل فريق في الموسم المنتظم. والفائز بأربع مباريات من أصل سبع يبلغ نصف نهائي منطقته.

في المباراة الأولى، سجل تراي يونغ 32 من نقاطه الـ38 في الشوط الثاني، عندما قلب هوكس تأخره على أرض مضيفه كافالييرز.

وأهدر كليفلاند تقدمه بعشر نقاط على الاستراحة، ليخفق لاعبوه الشبان مرة جديدة في ايصال فريقهم إلى البلاي أوف منذ رحيل "الملك" ليبرون جيمس في 2018.

وفي المباراة الثانية، فرض نيو اورليانز تقدمه منذ بداية مباراته مع مضيفه كليبرز 30-22 في الربع الأول ثم 56-46 على الاستراحة.

ردّ كليبرز بقوّة في الربع الثالث 38-18متقدما 84-74، لكن كلمة الفصل كانت لبيليكانز الذي عوّض في الربع الحاسم 31-17، حاسما المباراة 105-101.

وكان براندون إينغرام أفضل مسجل للفائز مع 30 نقطة، فيما سجل كل من ماركوس موريس وريجي جاكسون 27 نقطة للخاسر.

© 2022 AFP