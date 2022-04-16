مارتينز لفرانس برس "سأكون مدرب كل ليبيا"

المدرب الفرنسي كورنتان مارتينز خلال مباراة موريتانيا ضد أنغولا في كأس الأمم الإفريقية في السويس في مصر في 29 حزيران/يونيو 2019.

باريس (أ ف ب) – بعد تعيينه مدرباً لمنتخب ليبيا لكرة القدم لمدة عام، يرغب الفرنسي كورنتان مارتينز أن يكون رمزاً للـ"وحدة الوطنية" في بلد رازح تحت نزاع أهلي منذ نحو 11 سنة، بحسب ما أكّد السبت لوكالة فرانس برس.

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ويهدف مارتينز (52 عاماً) إلى قيادة "فرسان المتوسط" إلى كأس أمم إفريقيا 2023 في ساحل العاج التي ستُسحب قرعة تصفياتها في 19 الجاري، بالاضافة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر التي تسحب قرعة تصفياتها في 28 الجاري.

قال لاعب الوسط السابق صاحب 14 مباراة دولية مع منتخب فرنسا "أنا هنا منذ ثلاثة أيام، لا أشعر بعدم الأمان. كما اني لا أنظر كثيراً إلى الشق السياسي، بل أهتم في الجانب الرياضي".

تابع مارتينز الذي كشف عن اقامة معسكر تدريبي للمنتخب بعد انتهاء الدوري المحلي "ساستقر في طرابلس واذهب لرؤية اللاعبين في مناطق طرابلس وبنغازي ضمن الدوري الليبي".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا منحها البرلمان ثقته مطلع الشهر الماضي، والثانية منبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

وأردف المدرب الذي سيساعده الموريتاني صال مصطفى "سأكون مدرب كل ليبيا. أريد مجموعة متحدة، سواء كان ذلك على مستوى الجهاز الإداري، الفني أو اللاعبين، لمنح الشعب العاشق لكرة القدم المتعة والسعادة وجعله فخوراً".

ويتوقع أن تخوض تشكيلة مارتينز مبارياتها الأولى في حزيران/يونيو.

وشاركت ليبيا ثلاث مرات في تاريخها في كأس أمم إفريقيا، أولها في 1982 عندما حلت وصيفة لغانا على ارضها بركلات الترجيح، وآخرها في 2012 عندما ودعت من دور المجموعات.

ودرب مارتينز سابقاً موريتانيا بين 2014 و2021 وقادها إلى أول نسختين في تاريخها من كاس أمم إفريقيا.

ايبا/جأش

© 2022 AFP