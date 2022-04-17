أن بي ايه: بداية قوية لووريرز مع كوري العائد وفوز يوتا وفيلادلفيا وسقوط ممفيس

إيزرا شو غيتي/ا ف ب

سجل ستيفن كوري 16 نقطة وأربع تمريرات حاسمة وسرقة للكرة في غضون 22 دقيقة مع غولدن ستايت ووريرز ضد دنفر ناغتس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 16 نيسان/ابريل 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق غولدن ستايت ووريرز بداية قوية في الدور الاول من الادوار الاقصائية "بلاي أوف" لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين السبت مع عودة نجمه ستيفن كوري، بفوزه على ضيفه دنفر ناغتس 123-107، كما استهل كل من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ويوتا جاز سلسلتيهما بنجاح مقابل سقوط ممفيس غريزيلز.

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غاب كوري عن المنافسات منذ 16 آذار/مارس الفائت بسبب الاصابة، وسجل مع عودته 16 نقطة وأربع تمريرات حاسمة وسرقة للكرة في غضون 22 دقيقة فقط قادمًا من مقاعد البدلاء، ليساهم الى جانب نقاط جوردان بول الـ30 في قيادة ووريرز للتقدم 1-صفر في سلسلة يحسمها الفائز في أربع مباريات من اصل سبع.

قال كوري بعد الفوز "كل شيء كان سلسًا معظم الوقت. كان من الجيد العودة والشعور بأجواء الادوار الاقصائية مجددًا. كنت سعيدًا فقط بالتواجد على أرض الملعب مع زملائي. كانت خطوة في الاتجاه الصحيح".

ولم يحدد كوري متى سيعود الى التشكيلة الاساسية "آمل أن أزوّد الفريق بالطاقة قادمًا من مقاعد البدلاء. علينا ألّا نعقّد الامور ونكون حاسمين ونتحلى بالثقة ببعضنا البعض. جاي بي (بول) جزء من ذلك الآن".

وحقق بول تسع تسديدات ناجحة من أصل 13 محاولة بما فيها 5 من 7 من الرميات الثلاثية في أول مباراة له على الإطلاق في الادوار الاقصائية.

قال بعد الفوز "كان من الجيد أن أخوض مباراتي الاولى. حاولت الاستفادة من الفرص وأن أكون صبورًا وأن أكون عدوانيًا قدر المستطاع".

أضاف كلاي تومسون 19 نقطة مشيدًا ببول "إنه مذهل، نجمٌ قيد الولادة. سيتحسّن مع مرور الوقت". كما أضاف أندرو ويغينز 16 نقطة.

لم ينجح كوري بداية بأي تسديدة من أصل خمس محاولات قبل أن يجد ايقاعه ولعب 12 دقيقة في الشوط الاول. قال مدربه ستيف كير "أحببت الطريقة التي قارب بها المباراة. وجد ايقاعه مع مرور الوقت. كانت مباراة أولى جيدة له بعد العودة".

أنهى ووريرز الشوط الاول متقدمًا 58-47 بعد أن سجل 18 نقطة تواليًا مقابل أربع فقط للخصم، قبل أن يبتعد في الربع الثالث.

قال مايك مالون مدرب ناغتس "النقطة المفصلية كانت نهاية الربع الثاني. لا يمكننا التغلب على أنفسنا وعلى ووريرز في المباراة ذاتها".

كان الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، الافضل من جانب دنفر مع 25 نقطة، كما أضاف ويل بارتون 24.

وفي المباريات الافتتاحية الاخرى للدور الاول السبت، فاز يوتا جاز 99-93 على مضيفه دالاس مافريكس، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز 131-111 على ضيفه تورونتو رابتورز، فيما فاجأ مينيسوتا تمبروولفز مضيفه ممفيس غريزليز الذي أنهى الموسم المنتظم في وصافة الغربية بفوزه عليه 130-117.

سجل دونوفان ميتشل 30 من أصل نقاطه الـ32 في المباراة في الشوط الثاني ليقود جاز للفوز على مافريكس المنقوض من نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش بسبب إصابة في ربلة الساق، على الرغم من جهود جالن برونسون (24 نقطة) وسبنسر دينويدي صاحب 22 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

قال رويس أونيل لاعب يوتا "لدينا ثقة عالية. لدينا اللاعبون القادرون على اللعب حتى الرمق الاخير".

أضاف الكرواتي بويان بوغدانوفيتش 26 نقطة للفائز فيما لعب الفرنسي رودي غوبير دورًا دفاعيًا حاسمًا مع 17 متابعة و3 صدات، في حين نجح جاز في تقليص نسبة نجاح مافريكس إلى 38.7 في المئة.

تقدم دالاس 92-91 قبل أن يسجل أونيل السلة الوحيدة له في اللقاء، كانت ثلاثية قبل 57 ثانية من النهاية، قبل أن يضيف ميتشيل أربع رميات حرة.

قال كوين سيندر مدرب يوتا "كان هناك تحدٍ لقوتنا الذهنية ونجحنا في الاختبار. كنا عدوانيين".

تمبروولفز يفاجئ غريزليز

سجل تايريز ماكسي 38 نقطة، هي الاعلى له في الادوار الاقصائية، فيما أضاف توبياس هاريس 26 ليقودا سفنتي سيكسرز للفوز على ضيفه تورونتو رابتورز.

قال ماكسي بعد المباراة "هذه مكافأة الجهد، العمل الذي تقوم به دومًا عندما لا يراقبك أحد ويظهر لاحقًا أمام الآلاف".

أضاف الكاميروني جويل إمبيد، هدّاف البطولة في الدوري المنتظم، 19 نقطة و15 متابعة فيما ساهم جيمس هاردن مع 22 نقطة و14 تمريرة حاسمة.

كان الكاميروني الآخر باسكال سياكام الافضل في تورونتو مع 24 نقطة.

في ممفيس، سجل أنتوني إدوارز نجم مينيسوتا 36 نقطة في مباراته الاولى في أدوار الـ"بلاي أوف"، فيما أضاف أنتوني تاونز 29 و13 متابعة، ليقودا مينيسوتا للفوز على غريزليز.

أضاف ماليك بيزلي 23 نقطة من مقاعد البدلاء للضيوف، فيما كان جا مورانت الافضل من جانب ممفيس مع 32 نقطة.

© 2022 AFP