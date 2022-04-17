الأمير تشارلز يوجه تحية إلى اللاجئين ومضيفيهم

أولي سكارف تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

الأمير تشارلز في ختام زيارة إلى مركز اجتماعي في شمال شرق إنكلترا في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2021

لندن (أ ف ب) – وجه وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز تحية إلى اللاجئين والذين فتحوا أبوابهم لهم، في رسالة بمناسبة عيد الفصح الأحد تطرق فيها إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

إعلان اقرأ المزيد

وقال تشارلز (73 عاما)، الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية التي ستبلغ عامها السادس والتسعين الخميس المقبل "اليوم، بات ملايين الأشخاص مشردين ومنهكين من الترحال من مواقع مضطربة، ومجروحين من الماضي وقلقين على المستقبل، ويحتاجون لمن يستقبلهم بلطف وللراحة".

وأضاف "في السنوات الأخيرة، شعرت بالحزن إزاء معاناة الضحايا الأبرياء جراء النزاعات أو الاضطهاد، وقد التقيت بعضهم وأخبروني بقصص مأسوية يعجز اللسان عن وصفها أثناء إجبارهم على الفرار من بلدهم والبحث عن مأوى بعيدا عن ديارهم".

وتابع الأمير تشارلز قائلا "لكن وسط كل هذا الحزن وانعدام الإنسانية، كان مؤثرا بشكل خاص رؤية مدى استعداد الكثير من الناس لفتح منازلهم للمحتاجين، وكيف قدّموا وقتهم ومواردهم لمساعدة أولئك الذين يواجهون مثل هذه المحنة والألم".

وبعد الانتقادات بسبب تعقيد الخطوات التي يتعين على اللاجئين الأوكرانيين اتباعها للانضمام إلى أقاربهم في المملكة المتحدة، أطلقت حكومة بوريس جونسون برنامجا للإيواء عرض خلاله 200 ألف بريطاني أن يستضيفوا في منازلهم أوكرانيين فارين من الغزو الروسي.

وبحسب أحدث الأرقام الرسمية، أصدرت الحكومة البريطانية حتى 13 نيسان/أبريل 56500 تأشيرة لـ94 ألفا و700 طلب.

وقد فر أكثر من خمسة ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، وفق الأمم المتحدة.

© 2022 AFP