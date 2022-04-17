المنظمة الدولية للفرانكوفونية ستفتح مكتبي تمثيل في كيبيك وبيروت

نيويورك (أ ف ب) – ستفتح المنظمة الدولية للفرانكوفونية مكتبي تمثيل في كيبيك وبيروت هذا العام، على ما أعلنت الأمينة العامة للمنظمة، الرواندية لويز موشيكيوابو السبت في نيويورك.

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وقالت موشيكيوابا لوكالة فرانس برس خلال حفل نظمه البيت الفرنسي في جامعة نيويورك الذي يروج للتبادل الثقافي بين العالم الناطق بالفرنسية والولايات المتحدة منذ أكثر من 60 عامًا إن المنظمة الدولية للفرانكفونية ستفتح مكتبا تمثيليا في كيبيك في منتصف أيار/مايو بهدف "تغطية الفرانكفونية في الأميركيتين".

وأضافت "سيكون مكتب كيبيك هذا مخصصاً للغة الفرنسية وسيتضمن مرصدنا للغة الفرنسية في العالم".

وهذا المرصد الذي ينشر تقريرًا عن وضع اللغة الفرنسية كل أربع سنوات، كان حتى الآن في باريس حيث يقع مقر المنظمة الدولية للفرانكفونية.

وأوضحت أن تمثيل المنظمة الدولية للفرانكفونية في بيروت الذي كان من الممكن افتتاحه في نهاية 2021، ينتظر فقط تصديق مجلس النواب اللبناني، دون أن تتمكن من تحديد موعد.

وتضم المنظمة التي تصفها موشيكيوابو 88 دولة وحكومة ولديها 11 ممثلية في جميع أنحاء العالم.

وتعمل المنظمة الفرانكوفونية على ترويج "اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي" و "السلام والديموقراطية وحقوق الإنسان" بالاضافة إلى "دعم التعليم".

© 2022 AFP