بطولة فرنسا: ثنائية الجزائري ديلور تعزز آمال نيس الاوروبية

كليمان ماهودو ا ف ب

الجزائري أندي ديلور يحتفل بتسجيله من ركلة جزاء لنيس ضد لوريان على ملعب "أليانز ريفييرا" في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 17 نيسان/ابريل 2022

نيس (فرنسا) (أ ف ب) – سجل الدولي الجزائري أندي ديلور هدفين، أحدهما في الوقت القاتل، ليقود نيس للفوز 2-1 على ضيفه لوريان ويعزز آماله في تحقيق أحد المراكز المؤهلة الى المسابقات الاوروبية، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم الاحد.

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وافتتح ديلور التسجيل في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل أرمان لوريانت بهدف جميل للضيوف (61). إلا أن كلمة الحسم كانت للجزائري برأسية في الدقيقة 88.

ويتأهل البطل والوصيف مباشرة الى دوري أبطال أوروبا، فيما يخوض الثالث الدور الثالث من تصفيات المسابقة الاوروبية الأم، أما الرابع فيبلغ الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" على أن يخوض الخامس تصفيات المسابقة القارية الثالثة "كونفرنس ليغ".

وعاد نيس أخيرًا الى الانتصارات بعد سلسلة من أربع مباريات من دون فوز في الدوري، رافعًا رصيده الى 54 نقطة في المركز الرابع على بُعد نقطتين من رين الثالث الذي سقط على أرضه الجمعة 2-3 ضد موناكو الخامس المتخلف بنقطة عن نيس، وخمس نقاط من مرسيليا الثاني الذي يلعب لاحقًا مع مضيفه باريس سان جرمان المتصدر.

وتعِد المعركة على المقاعد الاوروبية بأن تكون محتدمة حتى نهاية الموسم، وسيكون ستراسبورغ قادرًا على خطف المركز الرابع من نيس في حال فوزه على مضيفه تروا لاحقًا.

وخاض نيس المباراة على ملعب "أليانز ريفييرا" بغياب قائده البرازيلي دانتي ولاعب الوسط الغابوني ماريو ليمينا بعد طردهما في الخسارة بثلاثية نظيفة على أرض لنس في المرحلة السابقة.

وتحصل كيفران تورام على خطأ إثر عرقلة من الالماني موريتز جينز، انبرى لها ديلور بنجاح (54).

لم يحتج لوريان سوى لسبع دقائق لمعادلة النتيجة ومن التسديدة الوحيدة على المرمى بهدف رائع، بعد أن مرر الظهير فانسان لو غوف كرة بينية جميلة الى لوريانت داخل المنطقة على الجهة اليسرى، راوغ مراقبه وسدد من زاوية ضيقة زاحفة في منتصف المرمى (61).

إلا أن كلمة الحسم كانت لنيس بفضل رأسية من ديلور إثر عرضية جميلة عن الرواق الايمن من الدنماركي كاسبر دولبرغ (88)، مسجلا هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم.

© 2022 AFP