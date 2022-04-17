تومسون-هيراه تحقق أسرع زمن في 100 م هذا العام خلال لقاء غولن غايمز

كاثارين لوتزي غيتي/ا ف ب

الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه بعد تجاوزها خط النهاية في سباق 100 م في لقاء "غولدن غايمز" في وولنات، كاليفورنيا في 16 نيسان/ابريل 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – حققت الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه، حاملة اللقب الأولمبي، أسرع زمن في مسافة 100 م في العام الحالي بزمن 10.89 ثانية، خلال لقاء "غولدن غايمز" في وولنات في ولاية كاليفورنيا الاميركية السبت.

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فازت تومسون-هيراه (29 عامًا) التي شاركت في أول سباق 100 م في الهواء الطلق هذا الموسم، في نصف النهائي خلال اللقاء الذي أقيم شرق لوس أنجلس وسط رياح بلغت 1.6 مترًا في الثانية.

قررت بطلة أولمبيادَي طوكيو وريو دي جانيرو عدم المشاركة في النهائي الذي كان من نصيب الاميركية توانيشا تيري التي حققت 10.77 ثانية، إلا أن توقيتها لم يُعتمد بسبب رياح بلغت 3.3 م في الثانية.

وتقدمت الاميركية على مواطنتيها ألييا هوبز وغابي توماس اللتين حلّتا في المركزين الثاني والثالث تواليًا. أما توماس، المتوجة ببرونزية طوكيو في 200 م، فحققت أسرع زمن للعام في هذه المسافة مع 22.20 ثانية أمام مواطتنها بريتاني براون وصيفة بطولة العالم 2019.

أما الاميركي فريد كيرلي، حامل فضية أولمبياد طوكيو في 100 م، فاز بسباق 200 م لدى الرجال مع 19.80 ثانية أمام مواطنه مايكل نورمان (19.83 ث).

تم الإعلان عن اسم بطل العالم في 100 متر كريستيان كولمان الذي عاد إلى المنافسات هذا الموسم بعد 18 شهرًا من الإيقاف بسبب عدم امتثاله لقوانين مكافحة المنشطات، في بداية سباق 200 م لكنه لم يخضه.

وأحرز الاميركي ميكا وليامس سباق 100 م (9.83 ث) إلا ان التوقيت لم يعتمد بسبب الرياح.

أما مايكل شيري الذي فاز بسباق أربع مرات 400 م تتابع مع المنتخب الاميركي في طوكيو، فحقق أسرع زمن في سباق 400 م هذا العام مسجلا 44.28 ث.

فيما تفوقت الاميركية تونيا مارشال (12.46 ث) على مواطتنها كيني هاريسون المتوجة بفضية 100 م حواجز في طوكيو، محققة ثاني أفضل زمن هذا العام خلف جاسمين كاماتشو-كوين من بورتو ريكو حاملة ذهبية الأولمبياد.

© 2022 AFP