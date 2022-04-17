دوري أن بي ايه: هيت يضرب بقوة في مستهل مواجهته مع هوكس

لاعب ميامي هيت دنكان روبنسون يحاول تسجيل سلة في المباراة ضد أتلانتا هوكس في الدور الأول من بلاي أوف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 17 نيسان/أبريل 2022.

ميامي (أ ف ب) – استهل ميامي هيت سلسلته في الدور الأول من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بقوة عندما تغلب على ضيفه أتلانتا هوكس 115-91 الأحد في المباراة الأولى بينهما من أصل سبع ممكنة.

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وبأداء جماعي متميز ودفاع محكم على نجم هوكس تراي يونغ الذي نجح في محاولة واحدة فقط من أصل 12 ليكتفي بثماني نقاط مع 6 متابعات و4 تمريرات حاسمة، فرض متصدر المنطقة الشرقية خلال الموسم المنتظم سيطرته المطلقة على المواجهة الأولى مع الفريق الذي حسم بطاقته الى الـ"بلاي أوف" عبر الملحق "بلاي إن" ونال المركز الثامن في المنطقة على حساب كليفلاند كافالييرز.

وخلافاً لمباراته في الـ"بلاي إن" ضد كافالييرز حين سجل 38 نقطة، عجز يونغ عن إيجاد الحل للدفاع المحكم الذي فرضه عليه هيت.

وتحدث جيمي باتلر عن الأداء الدفاعي لفريقه في مواجهة يونغ، قائلاً "كل ما فعلنا هو اللعب باندفاع بدني ضده، تحدي كل رمية ودفعه الى تمرير الكرة. بإمكانه تسجيل الكثير من النقاط ولم نشأ أن يقوم بذلك".

وبقيادة دانكن روبنسون الذي أنهى اللقاء بـ27 نقطة في أفضل مردود هجومي له في الـ"بلاي أوف"، وباتلر الذي ساهم بـ21 نقطة، حسم هيت الربع الأول متقدماً 23-17 ثم واصل سيطرته حتى دخل الى استراحة الشوطين متقدماً بفارق 19 نقطة 23-17.

ومتأثراً بمعاناة يونغ في الشوط الأول حيث نجح في محاولة واحدة من أصل 9، أكمل هوكس الربعين الأولين بنسبة نجاح متدنية جداً بعدما وجد طريقه الى السلة 11 مرة من أصل 38 محاولة.

وتزامناً مع عودة جون كولينز بعد غيابه لقرابة عام ونصف بسبب إصابات في القدم وأصابع اليد، افتقد هوكس كلينت كابلا بسبب اصابة في الركبة اليمنى، ما جعل الحمل على الإيطالي دانيلو غاليناري (17 نقطة) ودياندري هانتر (14) في ظل معاناة يونغ.

وتقام المباراة الثانية بين الفريقين الأربعاء في ميامي أيضاً.

© 2022 AFP