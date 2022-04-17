كأس إنكلترا: تشلسي يلحق بليفربول الى النهائي بفوزه على كريستال بالاس 2-صفر

بن ستانسال ا ف ب

لاعب تشلسي مايسون ماونت يحتفل بالهدف الثاني في مرمى كريستال بالاس في نصف نهائي كأس إنكلترا لكرة القدم. لندن في 17 نيسان/أبريل 2022

لندن (أ ف ب) – بلغ تشلسي نهائي مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم للمرة الثالثة توالياً والخامسة في آخر ستة مواسم، وذلك بفوزه على جاره كريستال بالاس 2-صفر الأحد في نصف النهائي على ملعب "ويمبلي" في لندن.

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ويدين تشلسي بالفوز الى البديل روبن لوفتوس-شيك (65) ومايسون ماونت (76) اللذين سجلا الهدفين ومنحا فريقهما بطاقة العبور الى النهائي السادس عشر في تاريخه حيث سيلتقي في 14 أيار/مايو على "ويمبلي" ليفربول الفائز السبت على مانشستر سيتي 3-2.

ودخل فريق المدرب الألماني توماس توخل اللقاء على خلفية تنازله في منتصف الأسبوع عن لقب دوري أبطال أوروبا رغم فوزه في إياب ربع النهائي على ريال مدريد الإسباني 3-2 في معقل الأخير بعد التمديد، وذلك لخسارته ذهاباً في لندن 1-3.

وسيكون نهائي الكأس إعادة لنهائي كأس الرابطة الذي حسمه ليفربول على حساب تشلسي بركلات الترجيح بعد تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفي ظل فقدانه الأمل بمنافسة مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري وتنازله عن لقب دوري الأبطال، يشكل الفوز بالكأس الإنكليزية للمرة الأولى منذ 2018 والتاسعة في تاريخه، فرصة لتشلسي من أجل انقاذ موسمه الصعب الذي تأثر معنوياً بالعقوبات المفروضة عليه وعلى رئيس الروسي رومان أبراموفيتش على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا.

© 2022 AFP