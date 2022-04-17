19 جريحا جرّاء تجدد المواجهات في المسجد الأقصى ومحيطه

أحمد غرابلي ا ف ب

فلسطينيون ينتظرون السماح لهم بالدخول إلى باحات المسجد الأقصة في 17 نيسان/أبريل 2022 خلال دورية لقوات إسرائيلية بالقرب من باب الأسباط المؤدي إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة

القدس (أ ف ب) – أصيب 19 فلسطينيا بجروح خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية الأحد في باحة المسجد الأقصى ومحيطها في القدس الشرقية المحتلة فيما اعتقل 18 آخرين، بعد يومين على صدامات مشابهة أسفرت عن سقوط أكثر من 150 جريحا.

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وقالت الشرطة الإسرائيلية إن "مئات" المتظاهرين الفلسطينيين وبعضهم ملثمين "جمعوا حجارة وخزنوها" تمهيدا لاستخدامها في الصدامات قبيل بدء "زيارات" يهود لباحة المسجد في أوقات محددة وبشروط.

ويعتبر الفلسطينيون زيارات اليهود الذين يسمون الموقع "جبل الهيكل" عمليات "اقتحام".

وأكدت الشرطة أنها تعمل على إبعاد المحتجين وستواصل "التحرّك ضد المخالفين للقانون ومثيري الشغب للحفاظ على الأمن والسلم العام".

وقالت الشرطة في بيان لاحق منفصل إنها "ألقت القبض على 18 مشتبه بهم لإلقاء الحجارة والألعاب النارية وغيرها من أعمال الشغب العنيفة والاعتداءات على الشرطة والمدنيين".

ووصف مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني الوضع في المسجد وباحاته وحتى خارجه بأنه "مزر". وقال لوسائل إعلام إن "أكثر من مئتين من أفراد القوات الخاصة" الإسرائيلية "اعتدوا على المصلين وأخرجوهم بالقوة وتم تقطيع أسلاك الصوتيات"،أي مكبرات الصوت.

وأضاف أنه "تم اعتقال عدة شبان ومحاصرة المتواجدين بالمصلى القبلي وإطلاق الرصاص المطاطي على من بداخله من الشبابيك التي تم تكسيرها الجمعة".

وأكدت خدمة إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل "19 إصابة خلال المواجهات المندلعة"، موضحة أنه "تم نقل خمس إصابات إلى المستشفى".

وفي حادثة منفصلة، أكدت الشرطة الإسرائيلية "إلقاء حجارة على حافلات في منطقة القدس الشرقية بالقرب من البلدة القديمة". وقالت في بيان إن "أضرارا لحقت بالحافلات ويتلقى عدد من الركاب الذين أصيبوا بشكل طفيف، العلاج".

وأكد مستشفى "شعاري تصيدق" وصول سبعة مصابين بجروح طفيفة، موضحة "أجريت الفحوص لهم وتم تسريح ثلاثة منهم".

ورصدت مراسلة وكالة فرانس برس إطلاق المساجد في القدس الشرقية دعوة إلى "تلبية نداء الأقصى" عبر التوجه إليه.

ويتزامن التصعيد في الموقع المقدس مع احتفالات عيدي الفصح اليهودي والفصح المسيحي وشهر رمضان لدى المسلمين.

ومن الفاتيكان، دعا البابا فرنسيس بمناسبة عيد الفصح الأحد إلى ضمان الدخول "بحرية" إلى الأماكن المقدسة في القدس.

وقال "نطلب السلام من أجل القدس والسلام لمن يحبونها من مسيحيين ويهود ومسلمين"، داعيا إلى "احترام متبادل لحقوق" جميع الأطراف.

وجرح الجمعة أكثر من 150 فلسطينيا في الصدامات التي وقعت مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى. وأوقفت الشرطة أكثر من 400 شخص، أفرج لاحقا عن معظمهم بينما تواصل استجواب البقية.

- "مواجهة شاملة" -

وتشهد باحة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، باستمرار صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين.

قوات إسرائيلية تمر في أحد أزقة البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة بالقرب من باب الأسباط في 17 نيسان/أبريل 2022 أحمد غرابلي ا ف ب

وهذه الاشتباكات في الحرم القدسي هي الأولى هذا العام منذ بداية شهر رمضان الذي يتجمع المسلمون خلاله في الموقع المقدس الذي يشكل أحد محاور النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

العام الماضي، شهدت القدس الشرقية توترات عنيفة امتدت إلى باحات المسجد بعد تظاهرات احتجاجا على تهديد عائلات فلسطينية بالإخلاء في حي الشيخ جراح من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

وتطورت الاحتجاجات وأدت إلى تصعيد دام مع قطاع غزة استمر 11 يوما.

وفي قطاع غزة، أكدت وسائل إعلام مقربة من حركة حماس الإسلامية الحاكمة هناك أن الحركة أطلقت أكثر من 12 صاروخا في اتجاه البحر الأبيض المتوسط في وقت مبكر من صباح الأحد.

الأحد، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الإسلامية إسماعيل هنية أن "لا حق مطلقا" لليهود في المسجد الأقصى.

وقال هنية في تصريح صحافي "أكدنا لكل الأطراف التي تواصلت معنا أن الأقصى مسجدنا ولنا وحدنا".

وأضاف "لن نخضع لكل إجراءات القمع والإرهاب الصهيوني ... القدس هي محور الصراع، وسنواصل الدفاع عنها في معركة مفتوحة مع المحتلين".

من جهتها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن "تجدد الاقتحامات... يدفع نحو المواجهة الشاملة".

واعتبرت الحركة أن "لا قيمة لأي وصاية على المسجد الأقصى إذا لم توفر حماية حقيقية للأقصى ولا تقوم بالواجبات الاساسية لمنع تهويد الاقصى ووقف الانتهاكات".

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في العام 1994، بإشراف ووصاية المملكة على المقدسات الإسلامية في القدس. الأحد، حمّل الأردن إسرائيل مسؤولية "التبعات الخطيرة" للتصعيد في المسجد الأقصى.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول في بيان أن "الوزارة مستمرةٌ في اتصالاتها وتحركاتها المكثفة إقليمياً ودولياً من أجل وقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية، والتحذير من تبعاتها التي تُقوض التهدئة الشاملة وتدفع نحو المزيد من العنف والتوتر".

من جهته، رفض الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "تصريحات (رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي) بينيت حول أحقية أي شخص الدخول للمسجد الأقصى والصلاة فيه" واعتبرها "محاولة لتشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى".

ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ الأحداث في المسجد بأنها "عدوانا سافرا على مقدساتنا" داعيا المجتمع الدولي للتدخل الفوري.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف "تأجيل" اجتماع القيادة الفلسطينية الذي كان مقررا مساء الأحد لبحث التطورات، مشيرا إلى عدم معرفته للأسباب.

وينظر الفلسطينيون إلى القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي كعاصمة لدولتهم المستقبلية.

© 2022 AFP