الحديث عن رباعية لليفربول يضع فان دايك تحت الضغط

غلين كيرك ا ف ب

يريد مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك (يسار) ابعاد الضغوط عن فريقه

لندن (أ ف ب) – يعتقد الهولندي فيرجيل فان دايك قائد دفاع ليفربول الإنكليزي ان الحديث عن رباعية تاريخية لفريقه هذا الموسم ينتمي إلى "عالم خارجي" ويخاطر بممارسة ضغط إضافي عليه وعلى زملائه في الفريق الأحمر.

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ويقف ليفربول على بعد 11 مباراة من انجاز تاريخي، بحال احرازه في موسم واحد ألقاب دوري أبطال أوروبا، الدوري الانكليزي، كأس إنكلترا، ليضيفها إلى كأس الرابطة المتوج بها في وقت سابق هذا الموسم.

وتحدث ابن الثلاثين عاماً بعد بلوغ فريقه نهائي مسابقة كأس إنكلترا بفوزه على مانشستر سيتي 3-2، ليلاقي تشلسي في نهائي 14 أيار/مايو على ملعب ويمبلي، في تكرار لمواجهتهما في نهائي كأس الرابطة التي أحرز لقبها بركلات الترجيح.

وينافس لاعبو المدرب الألماني يورغن كلوب أيضاً على لقب الدوري المحلي، حيث يتخلفون بفارق نقطة يتيمة عن مانشستر سيتي حامل اللقب، قبل سبع جولات على ختام الموسم. وبمقدوره تصدر الترتيب، بحال فوزه على مانشستر يونايتد الثلاثاء، فيما يلعب سيتي مع برايتون الأربعاء.

ومن المحتمل أن تستمر سلسلة المواجهات بين ليفربول وسيتي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ يخوض ليفربول نصف النهائي أمام فياريال الإسباني ويلعب مانشستر سيتي مع ريال مدريد الإسباني.

وحاول فان دايك التقليل من أهمية الحديث عن احراز رباعية تاريخية نادرة "لم يحقق أحد الرباعية هنا من قبل، وهناك سبب لذلك-- لأنه من المستحيل تقريباً تحقيقها".

ويتعين على ليفربول تخطي بعض المواجهات الصعبة في الدوري، فيلعب مع جاره وغريمه إيفرتون التواق لحصد النقاط في معركته لتجنب الهبوط، وتوتنهام الذي يقاتل على موقع مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

تابع المدافع الصلب "كل هذا الحديث عن الرباعية ينتمي إلى عالم خارجي ويمكنه ممارسة الضغوط علينا".

أضاف "هذا أمر يحلم به الجميع، أن تحرز كل مسابقة تشارك فيها.. كل الامور واردة، مع باقي الفرق أيضاً".

وكان فان دايك محورياً في نجاحات ليفربول هذا الموسم، وذلك بعد تعافيه وعودته في آب/أغسطس الماضي من اصابة قوية في ركبته أبعدته عشرة أشهر عن الملاعب.

وينوي لاعب سلتيك الاسكتلندي وساوثمبتون السابق الاستمرار على هذا المستوى بعد سطوع نجمه في سن متأخرة "لم أكن لاعباً عظيماً في الماضي، تأخرت كي أبرز. لهذا السبب استمتع بمسيرتي أكثر".

تابع "أريدها أن تستمر، أبقى بلياقة بدنية جيدة، أفوز في المباريات وأكون جاهزاً لكأس العالم أيضاً".

© 2022 AFP