بطولة إسبانيا: برشلونة يفشل بمصالحة جماهيره بسقوطه أمام قادش

لويس جين ا ف ب/ا ف ب

لوكاس بيريس (الثاني من اليسار) يحتفل بتسجيل هدف الفوز لقادش في مرمى برشلونة في 18 نيسان/أبريل 2022 على ملعب "كامب نو"

برشلونة (أ ف ب) – فشل برشلونة في مصالحة جماهيره بعد الإقصاء القاسي من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) على أرضه أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني، بسقوطه مجدداً أمام مضيفه قادش صفر-1 الإثنين في ختام المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.

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وبالتالي، خرج قادش بهدف لوكاس بيريس (48)، من المباراة بالأهم بالنسبة له، وهو خطف النقاط الثلاث التي رفعت رصيده إلى 31 نقطة وحسّنت موقعه بفارق نقطتين عن مناطق الهبوط.

أما النادي الكاتالوني، وبهذه الخسارة الأولى له بعد سبعة انتصارات في الدوري، فبقي على نقاطه الستين في المركز الثاني في الترتيب وبعيداً بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدّر، ولكن مع مباراة مؤجلة في جعبته.

وكان الـ"بلاوغرانا" تلقّى صفعة قوية بخروجه من "يوروبا ليغ" الأسبوع الماضي بخسارته 2-3 في "كامب نو" أمام فرانكفورت ضمن إياب ربع نهائي ثاني البطولات الأوروبية من حيث الأهمية، في مباراة شهدت جدلاً حيال الحضور الجماهيري الألماني الكبير على حساب مشجّعي أصحاب الأرض.

© 2022 AFP