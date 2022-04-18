بطولة إنكلترا: فرنانديش جاهز لمواجهة ليفربول رغم ضلوعه بحادث سير

لينسداي بارنابي ا ف ب

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – سيكون لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديش جاهزا لخوض مباراة القمة بين فريقه مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء، بعد ضلوعه في حادث سير صغير الإثنين.

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ولم يتعرض أحد الضالعين بالحادث لاصابات خطيرة، كما ان فرنانديش (27 عاماً) شارك في التمارين عشية المباراة المنتظرة في ملعب ليفربول أنفيلد.

وقال مدربه الألماني رالف رانغنيك في مؤتمر صحافي عشية المواجهة "من الواضح أن الحادث وقع في الطريق إلى كارينغتون (مركز التدريب)، لكن على حدّ علمي لم يصب أحد بأذى".

وأضاف "تدرب مع الفريق وكان على ما يرام. لهذا السبب اعتقد انه سيكون جاهزا الغد".

ويتوق الطرفان للنقاط لأسباب مختلفة، ليفربول للتصدر موقتا أمام مانشستر سيتي حامل اللقب ويونايتد لتعزيز آماله بالمنافسة على مقعد رابع مؤهل لدوري أبطال أوروبا، علما ان مباراة الذهاب انتهت ساحقة لليفربول 5-صفر في أولد ترافورد.

© 2022 AFP