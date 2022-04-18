تصفيات أمم إفريقيا 2023: القرعة الثلاثاء في جوهانسبورغ

روني هارتمان ا ف ب

جوهانسبرغ (أ ف ب) – تسحب الثلاثاء في جوهانسبورغ قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم 2023 المقررة نهائياتها في ساحل العاج، وتشمل منتخبي كينيا وزمبابوي برغم ايقافهما من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) بسبب التدخل الحكومي.

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وقال متحدث باسم الاتحاد القاري لوكالة فرانس برس "لقد أدخلنا البلدين على أمل رفع الايقاف، في موعد لا يتجاوز الأسبوعين قبل الجولة الأولى في حزيران/يونيو".

وأثارت منظمة رياضية ممولة من الحكومة الزمبابوية حفيظة فيفا، بعد اقالتها المدير التنفيذي الكروي بسبب قضايا مرتبطة بمحاسبة الأموال العمومية. وفي كينيا، حلّت وزارة الرياضة اتحاد كرة القدم، بعد اتهام رئيسه نيك مويندوا بقضايا احتيال.

ووضع الاتحاد الإفريقي حداً أقصاه منتصف أيار/مايو لرفع الايقاف والا سيضطر الى استبعاد البلدين عن المشاركة في التصفيات.

وبحال غيابهما، سيتقلص المشاركون في مجموعتيهما من أربعة منتخبات إلى ثلاثة، مع تأهل البطل ووصيف إلى النهائيات.

ومن المقرّر اقامة أوّل جولتين في 30 أيار/مايو و14 حزيران/يونيو، مع جولتين أخريين في 19 و27 أيلول/سبتمبر، ثم تختتم في 20 و28 آذار/مارس المقبل.

أما ساحل العاج التي استضافت البطولة في 1984 بمشاركة ثمانية منتخبات وأحرزت لقبها الكاميرون للمرة الأولى في تاريخها، فتستضيف النهائيات في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخباً.

يأمل العاجيون احراز اللقب الثالث في تاريخهم على ارضهم، بعد التتويج بركلات الترجيح على حساب غانا عامي 1992 في السنغال و2015 في غينيا الاستوائية.

وبعد زيادة عدد المشاركين من 16 إلى 24، باتت الدولة المضيفة بحاجة إلى ستة استادات، وفضّلت ساحل العاج اعتماد أبيدجان (2)، بواكي، كورهوغو، سان بيدرو وياموسوكرو.

واطلع رئيس الاتحاد القاري الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي خلال زيارته الأخيرة الى الدولة الواقعة في غرب القارة على تقدم الاعمال في المنشآت. أُبلغ بأن الأعمال تسير على ما يرام، باستثناء ملعب فيليكس هوفويه-بوانيي، أكبر ملعب في البلاد سابقاً قبل اعتماد الملعب الوطني الجديد.

اكتملت الاعمال بنسبة 25% فقط في الاستاد المسمّى على اسم الرئيس الذي حكم المستعمرة الفرنسية السابقة مدة 33 عاماً، بعد حصولها على الاستقلال في 1960.

راديبي وكالو

وسيساعد في عملية القرعة قلب دفاع ليدز يونايتد الإنكليزي السابق الجنوب إفريقي لوكاس راديبي، والمهاجم العاجي السابق سالومون كالو. أحرز النجمان اللقب القاري سابقاً، راديبي مع "بافانا بافانا" في 1996 وكالو مع "الفيلة" في 2015.

وينبثق عن القرعة 12 مجموعة من أربعة منتخبات، تشارك فيها ساحل العاج رغم تأهلها كدولة مضيفة، وذلك لمزيد من الاحتكاك.

وستتأهل ساحل العاج بصرف النظر عن ترتيبها في المجموعة، يرافقها المنتخب صاحب الترتيب الأعلى.

وتحتل المنتخبات الخمسة المتأهلة إلى مونديال قطر 2022، أي السنغال والمغرب وتونس والكاميرون وغانا، المستوى الأول في القرعة.

ودخلت المنتخبات الـ42 الأعلى تصنيفا في تصفيات فيفا مباشرة إلى التصفيات، فيما خاضت غامبيا، اسواتيني، ليسوتو، ساو تومي وبرنسيبي وجنوب السودان دوراً تمهيدياً. وكانت غامبيا التي حققت مفاجأة في بلوغ ربع نهائي النسخة الأخيرة، على وشك الغياب قبل أن تنقذها ركلة جزاء متأخرة أمام تشاد.

وكانت السنغال أحرزت اللقب الأول في تاريخها بقيادة مهاجم ليفربول الإنكليزي ساديو مانيه على حساب مصر وزميله محمد صلاح، في 6 شباط/فبراير الماضي بركلات الترجيح في الكاميرون.

في ما يأتي المستويات الأربع:

- المستوى الأول: السنغال (حاملة اللقب)، المغرب، نيجيريا، مصر، تونس، الكاميرون، الجزائر، مالي، ساحل العاج (المضيف)، بوركينا فاسو، غانا، جمهورية الكونغو الديموقراطية

- المستوى الثاني: جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، غينيا، الغابون، بنين، أوغندا، زامبيا، الكونغو برازافيل، غينيا الاستوائية، مدغشقر، كينيا، سيراليون

- المستوى الثالث: ناميبيا، موريتانيا، غينيا بيساو، النيجر، ليبيا، موزامبيق، ملاوي، توغو، زمبابوي، غامبيا، أنغولا، جزر القمر

- المستوى الرابع: تنزانيا، جمهورية إفريقيا الوسطى، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، اسواتيني، ليسوتو، بوتسوانا، ليبيريا، جنوب السودان، ساو تومي وبرنسيبي

© 2022 AFP