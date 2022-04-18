روسيا تشنّ غارات جوية على غرب أوكرانيا وتحشد قواتها في الشرق

سيرغي سوبنسكي ا ف ب

صورة مؤرخة في 17 نيسان/أبريل 2022 لعلم أوكراني بين أبنية متضررة في مدينة بوروديانكا قرب كييف

لفيف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أدت ضربات جوية روسية الإثنين الى مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في مدينة لفيف في غرب أوكرانيا بعد أن قصفت موسكو أهدافاً في جميع أنحاء هذا البلد وحشدت قواتها لشن هجوم شامل في شرقه.

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وجاءت الضربات الجوية في لفيف بعد ساعات فقط من اتهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بأنها تريد "تدمير" منطقة دونباس الشرقية بالكامل على الحدود مع روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها قصفت 16 هدفا عسكريا في مواقع مختلفة في أنحاء أوكرانيا.

وفي أعقاب الهجوم على لفيف، تصاعد دخان أسود من السقف المدمّر لمحل لتصليح السيارات في شمال غرب المدينة مع إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من وقوع غارات جوية.

وقال حاكم منطقة لفيف ماكسيم كوزيتسكي على مواقع التواصل الاجتماعي "اندلعت حرائق نتيجة الضربات. وما زالت فرق الاطفاء تسعى الى اخمادها. ولحقت أضرار جسيمة بالمنشآت".

وفي الجنوب، واصلت روسيا تقدمها للاستيلاء على مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة حيث كانت آخر القوات الأوكرانية فيها تستعد لمعارك حاسمة.

وتعهدت أوكرانيا بالقتال والدفاع عن هذه المدينة الاستراتيجية، متحدية الإنذار الروسي للمقاتلين داخل مصنع آزوفستال للفولاذ المحاصر بإلقاء أسلحتهم والاستسلام.

تبادل السجناء

وبث التلفزيون الرسمي الروسي الإثنين شريط فيديو لمن وصفهما بأنّهما "بريطانيان" أُسرا وهم يقاتلان من أجل أوكرانيا وقد طالبا رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتفاوض لإطلاق سراحهما.

وطالب الرجلان بأن يتم تبادلهما مقابل فيكتور ميدفيدشوك رجل الأعمال الأوكراني المقرّب من الرئيس فلاديمير بوتين الذي اعتقل أخيراً في الدولة الموالية للغرب.

وعلى الإثر بثت أوكرانيا مقطع فيديو يظهر فيه ميدفيدتشوك يدعو إلى تبادله مقابل إجلاء المدنيين والقوات من ماريوبول.

وقال في الفيديو الذي نشرته أجهزة الأمن في كييف وهو يرتدي ملابس سوداء وينظر مباشرة إلى الكاميرا "أريد أن أطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تجري عملية تبادلي مقابل مقاتلين أوكرانيين وسكّان ماريوبول".

وأصبحت ماريوبول رمزًا للمقاومة الشرسة الاوكرانية غير المتوقعة منذ بدأت القوات الروسية غزوها للجمهورية السوفياتية السابقة في 24 شباط/فبراير.

وفي حين كانت العديد من المدن الكبرى تحت الحصار، وفقاً لرئيس الوزراء دينيس شميهال لم تسقط واحدة - باستثناء خيرسون في الجنوب - وتمت إعادة السيطرة على أكثر من 900 بلدة ومدينة. وسيسمح الاستيلاء على ماريوبول لروسيا بأن يكون لها جسر بري بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014 والمنطقتين الانفصاليتين المدعومتين من موسكو في شرق أوكرانيا.

صورة مؤرخة في 17 نيسان/أبريل 2022 من مدينة بوروديانكا في منطقة كييف سيرغي سوبينسكي ا ف ب

"الفرصة الأخيرة لانقاذكم"

وفي الشرق، حثّت السلطات الأوكرانية السكان في إقليم دونباس على التوجه غربًا للهروب من هجوم روسي مرتقب واسع النطاق للسيطرة على منطقتيه في دونيتسك ولوغانسك.

وقال زيلينسكي "القوات الروسية تستعد لشن هجوم في شرق بلادنا في المستقبل القريب. تريد القضاء على دونباس وتدميرها".

وقال حاكم لوغانسك سيرغي غيداي إن الأسبوع المقبل سيكون "صعبا".

وكتب على فيسبوك "قد تكون المرة الأخيرة التي تسنح لنا فرصة إنقاذكم".

كما استؤنف القصف العنيف على مدينة خاركيف ثاني مدن البلاد صباح الإثنين بحسب مراسل وكالة فرانس برس على الأرض.

ويأتي القصف بعد يوم على مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين جراء غارات على المدينة الواقعة على بعد 21 كيلومترا فقط من الحدود الروسية الأحد. وقالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لإثنين إن أكثر من 4,9 مليون أوكراني فرّوا من بلادهم، محذرة من مخاطر استغلال اللاجئين من النساء والأطفال.

وأضافت "اللاجئون من أوكرانيا ومعظمهم من النساء والأطفال يواجهون مخاطر متزايدة من تعرضهم للاستغلال الجنسي والتجاوزات والإتجار بالبشر".

"إبادة"

كما قال مسؤولون أوكرانيون الاثنين إنهم أوقفوا إجلاء المدنيين من بلدات ومدن على خط الجبهة في الشرق لليوم الثاني على التوالي، متهمين القوات الروسية بإغلاق وقصف الممرات المخصصة لذلك.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك على مواقع التواصل الاجتماعي "في انتهاك للقانون الإنساني الدولي لم يتوقف المحتل الروسي عن إغلاق الممرات الانسانية وقصفها".

لكنّ حاكم لوغانسك غايداي أعلن في وقت سابق أنه بدأ عمليات الإجلاء.

وقال لوسائل إعلام أوكرانية "أخرجنا على مسؤوليتنا عشرات الأشخاص، لكنّ الأمر خطير للغاية".

وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأحد إنه دعا نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة أوكرانيا للتحقق بنفسه من ان القوات الروسية ارتكبت "إبادة جماعية" - وهو مصطلح تجنّب ماكرون استخدامه.

وأضاف الرئيس الأوكراني "لقد قلت له انني أريده أن يفهم أنّ هذه ليست حرباً بل إبادة جماعية".

وزيلينسكي الذي وصف الوضع في ماريوبول بأنه "غير إنساني"، دعا الغرب إلى تأمين أسلحة ثقيلة على الفور - وهو طلب يكرّره باستمرار.

لكنّ روسيا حذرت الولايات المتحدة هذا الأسبوع من "عواقب لا يمكن التنبؤ بها" إذا أرسلت أنظمة الأسلحة "الأكثر حساسية" إلى أوكرانيا.

© 2022 AFP