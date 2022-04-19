الصين تعلن توقيع الاتفاق الأمني المثير للجدل مع جزر سليمان

توماس بيتر تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ (يمين) ورئيس وزراء جزر سليمان خلال اجتماع في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019

بكين (أ ف ب) – أكدت بكين الثلاثاء أنها وقّعت اتفاقا أمنيا واسعا مع جزر سليمان، تخشى حكومات غربية من أنه قد يوفر للجيش الصيني موطئ قدم في جنوب المحيط الهادئ.

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وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين خلال مؤتمر صحافي دوري "وقّع وزيرا خارجية الصين وجزر سليمان رسميا مؤخرا الاتفاق الإطاري بشأن التعاون الأمني".

في الشهر الماضي، تم تسريب نسخة مسودة للاتفاق أحدثت موجة صدمة لأنها تضمنت مقترحات تسمح بنشر قوات الأمن والبحرية الصينية في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ.

في أوائل نيسان/أبريل، أكد رئيس الوزراء ماناسيه سوغافاري أنه لن يسمح ببناء قاعدة عسكرية صينية في بلاده، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتهدئة مخاوف أستراليا وحلفائها.

تقع أستراليا على بعد 1500 كيلومتر من الأرخبيل.

ولكن كانبيرا وواشنطن قلقتان من إمكانية بناء الصين قاعدة بحرية في جنوب المحيط الهادئ من شأنها أن تسمح لها بتوسيع قوتها البحرية أبعد بكثير من حدودها.

بيس-تج/ص ك/لين

© 2022 AFP