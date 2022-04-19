بطولة ألمانيا: زوله يعاود تمارينه مع بايرن قبيل قمة دورتموند

عاد المدافع الدولي نيكلاس زوله (إلى اليسار) إلى تمارين فريقه بايرن ميونيخ بعد غيابه عن المباريات الثلاث الأخيرة بسبب الانفلونزا كريستوف ستاش ا ف ب/ارشيف

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برلين (أ ف ب) – عاد المدافع الدولي نيكلاس زوله إلى تمارين بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم قبيل القمة المنتظرة أمام فريقه المستقبلي وصيفه بوروسيا دورتموند حيث من الممكن أن يحسم النادي البافاري لقبه العاشر توالياً في حال فوزه.