بغداد تستدعي سفير تركيا وتسلمه مذكرة "شديدة اللهجة" إثر العملية التركية في شمال العراق

نيكلاس هالين ا ف ب

متظاهرون في لندن ضد التدخل العسكري التركي في شمال العراق بتاريخ 3 تموز/يوليو 2021

بغداد (أ ف ب) – استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد الثلاثاء احتجاجا على العملية العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق والتي وصفها الرئيس العراقي بأنها "انتهاك للسيادة العراقية".

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واوضحت الوزارة في بيان انها سلّمت السفير التركيّ علي رضا كوناي مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة" داعيةً إلى "الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة".

أعلنت تركيا الاثنين أنها أطلقت هجوما جويا وبرّيا جديدا ضد المقاتلين الأكراد استهدف ثلاث مناطق بالقرب من الحدود التركية شمال العراق بمشاركة قوات خاصة ومسيّرات قتالية.

قالت وزارة الدفاع التركية مساء الإثنين إن جنديًا تركيًا قتل أثناء القتال متأثرا بجروح أصيب بها بعبوة ناسفة.

وفي تصريح صحافي اكد زاكروس هيوا المتحدث باسم حزب العمال الكردستاني استمرار العمليات العسكرية.

يخوض حزب العمال الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة "إرهابية"، تمرّدا ضد الدولة التركية منذ العام 1984.

وتنفّذ تركيا عادة هجمات في العراق، حيث لحزب العمال قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

أطلقت العملية بعد يومين من زيارة نادرة من نوعها قام بها رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني إلى تركيا، ما يشي بأنه أُبلغ على الأغلب بخطط أنقرة.

ورحّب بارزني بعد محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتوسيع التعاون ودعم الاستقرار والأمن في شمال العراق.

ويخيّم التوتر على العلاقة بين حكومة إقليم كردستان ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذين يعقّد حضورهم في المنطقة علاقات الإقليم التجارية المربحة مع تركيا.

لكن هذه العمليات تفاقم الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة العراق المركزية في بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك حرمة أراضيها.

وتأتي العملية الأخيرة التي أطلق عليها "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.

© 2022 AFP