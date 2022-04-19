تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023: قرعة متسامحة ومجموعات متباينة

روني هارتمان ا ف ب

جوهانسبرغ (أ ف ب) – سُحبت الثلاثاء في جوهانسبرغ قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم المقررة نهائياتها في ساحل العاج، وشملت منتخبي كينيا وزمبابوي برغم ايقافهما من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) بسبب التدخل الحكومي.

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ووضع الاتحاد الإفريقي حداً أقصاه منتصف أيار/مايو لرفع الايقاف وإلا سيضطر الى استبعاد البلدين عن المشاركة في التصفيات.

ومن المقرّر إقامة أوّل جولتين في 30 أيار/مايو و14 حزيران/يونيو، مع جولتين أخريين في 19 و27 أيلول/سبتمبر، ثم تختتم في 20 و28 آذار/مارس المقبل.

تستضيف ساحل العاج التي استقبلت البطولة في 1984 بمشاركة ثمانية منتخبات وأحرزت لقبها الكاميرون للمرة الأولى في تاريخها، النهائيات في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخباً.

يأمل العاجيون إحراز اللقب الثالث في تاريخهم على أرضهم، بعد التتويج بركلات الترجيح على حساب غانا عام 1992 في السنغال و2015 في غينيا الاستوائية.

وبعد زيادة عدد المشاركين من 16 إلى 24، باتت الدولة المضيفة بحاجة إلى ستة استادات، وفضّلت ساحل العاج اعتماد أبيدجان (2)، بواكي، كورهوغو، سان بيدرو وياموسوكرو.

وساعد في عملية القرعة قلب دفاع ليدز يونايتد الإنكليزي السابق الجنوب إفريقي لوكاس راديبي، والمهاجم العاجي السابق سالومون كالو. أحرز النجمان اللقب القاري سابقاً، راديبي مع "بافانا بافانا" في 1996 وكالو مع "الفيلة" في 2015.

قال كالو البالغ 36 عامًا "اللعب على أرضنا هو دائمًا ميزة".

وأضاف "تحقق المنتخبات قوة إضافية عندما تلعب أمام مواطنيها. ما يتعين علينا القيام به هو إيجاد التوازن الصحيح في المنتخب بين الشباب والخبرة".

وختم "إذا نجحنا في ذلك، فإن فرص بقاء اللقب في ساحل العاج بعد البطولة عالية".

وانبثق عن القرعة 12 مجموعة من أربعة منتخبات، تشارك فيها ساحل العاج رغم تأهلها كدولة مضيفة، وذلك لمزيد من الاحتكاك.

ويتأهل الاول والثاني عن كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، باستثناء المجموعة الثامنة حيث ستتأهل ساحل العاج بصرف النظر عن ترتيبها، يرافقها المنتخب صاحب الترتيب الأعلى.

واحتلت المنتخبات الخمسة المتأهلة إلى مونديال قطر 2022، أي السنغال والمغرب وتونس والكاميرون وغانا، المستوى الأول في القرعة.

ودخلت المنتخبات الـ42 الأعلى تصنيفاً في تصفيات "فيفا" مباشرة إلى التصفيات، فيما خاضت غامبيا، اسواتيني، ليسوتو، ساو تومي وبرنسيبي وجنوب السودان دوراً تمهيدياً.

في ما يلي المجموعات:

المجموعة الأولى: نيجيريا، سيراليون، غينيا بيساو، ساو تومي وبرنسيب أو موريشيوس

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، توغو، إسواتيني

المجموعة الثالثة: الكاميرون، كينيا، ناميبيا، بوروندي

المجموعة الرابعة: مصر، غينيا، ملاوي، إثيوبيا

المجموعة الخامسة: غانا، مدغشقر، أنغولا، جمهورية إفريقيا الوسطى

المجموعة السادسة: الجزائر، أوغندا، النيجر، تنزانيا

المجموعة السابعة: مالي، كونغو برازافيل، غامبيا، جنوب السودان

المجموعة الثامنة: ساحل العاج (البلد المضيف)، زامبيا، جزر القمر، ليسوتو

المجموعة التاسعة: جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغابون، موريتانيا، السودان

المجموعة العاشرة: تونس، غينيا الاستوائية، ليبيا، بوتسوانا

المجموعة الحادية عشرة: المغرب، جنوب إفريقيا، زمبابوي، ليبيريا

المجموعة الثانية عشرة: السنغال (حاملة اللقب)، بنين، موزمبيق، رواندا

ا ف ب/د ح/ر م

© 2022 AFP