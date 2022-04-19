دورة بلغراد: تيم يخسر مع عودته الى المنافسات بعد غياب 10 أشهر

النمسوي دومينيك تيم خلال مباراته في الدور الاول من دورة بلغراد لكرة المضرب في 19 نيسان/ابريل 2022

بلغراد (أ ف ب) – خسر النمسوي دومينيك تيم، المصنف ثالثًا عالميًا سابقًا، مباراته الاولى على الصعيد الاحترافي إثر عودته الى المنافسات بعد غياب عشرة أشهر، بسقوطه الثلاثاء في الدور الاول من دورة بلغراد على الملاعب الترابية ضد الاسترالي جون ميلمان 3-6 و6-3 و4-6.

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غاب بطل الولايات المتحدة المفتوحة عام 2020 عن المنافسات منذ الاصابة التي تعرض لها في معصم يده اليمنى خلال دورة ماربِيّا الاسبانية على الملاعب العشبية في حزيران/يونيو من العام الماضي.

وعاد ابن الـ28 عامًا الى المنافسات في المدينة ذاتها الشهر الفائت، وتحديدًا في دورة التحدي "تشالنجر" لغير المحترفين على الملاعب الترابية حيث خرج أيضًا من الدور الاول، قبل أن يعلن إصابته بفيروس كورونا في اليوم التالي.

وتراجع تيم، وصيف رولان غاروس عامَي 2018 و2019 وأستراليا المفتوحة 2020، الى المركز 54 في التصنيف العالمي إثر غيابه الطويل.

© 2022 AFP