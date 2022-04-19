دوري أبطال آسيا: تشونبوك يحقق فوزه الاول

نهاك نغويين ا ف ب

لقطة من مباراة تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي ضد يوكوهاما مارينوس الياباني في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا في كرة القدم في 19 نيسان/ابريل 2022

مدينة هوشي منه (أ ف ب) – حقق تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، حامل اللقب مرتين، فوزه الاول في دوري أبطال آسيا لكرة القدم هذا الموسم، بتفوقه الثلاثاء 1-صفر على يوكوهاما مارينوس الياباني ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة.

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وسجل الروسي ستانيسلاف إيليوتشينكو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 31 ليرفع بطل عامي 2006 و2016 رصيده الى أربع نقاط في صدارة المجموعة بعد تعادل سلبي افتتاحي مع سيدني أف سي الاسترالي السبت، علمًا أن الاخير تعادل أيضًا الثلاثاء 1-1 مع هوانغ أن جيا لاي الفيتنامي.

وتقدم هوانغ لاي في الشوط الأول عبر فو فان ثانه (26) قبل أن يدرك سيدني التعادل عن طريق ترينت بوهاغيار (59).

ويتقدم تشونبوك بنقطة عن يوكوهاما الفائز افتتاحًا على النادي الفيتنامي، فيما يحتل سيدني المركز الثالث مع نقطتين ونقطة يتيمة لهوانغ أن جيا لاي.

في المجموعة العاشرة، استهل فيسيل كوبي الياباني حملته بفوزه على كيتشي من هونغ كونغ 2-1 على استاد مدينة بوريرام في تايلندا.

وافتتح فيسيل الذي وصل الى نصف النهائي قبل عامين، التسجيل عبر يوتا غوكي (15) قبل أن يضاعف تقدمه قبل خمس دقائق من نهاية المباراة عبر شيون اينوي (85). فيما أحرز ألكس أكاندي هدف الفريق الخاسر (90+1).

وتصدر فيسيل كوبي ترتيب المجموعة التي تضم ثلاثة أندية، بعد انسحاب شنغهاي بورت الصيني، برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بالتساوي مع كيتشي الفائز افتتاحًا على شيانغراي يونايتد التايلندي الخالي رصيده من النقاط.

وغاب الدولي الاسباني السابق المخضرم أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة، عن المباراة بسبب إصابة ستبعده عن دور المجوعات.

© 2022 AFP