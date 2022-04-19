دوري "أن بي ايه": ووريرز وسيكسرز يواصلان بدايتهما القوية

نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري (يمين) يحاول مراوغة لاعب دنفر ناغتس آرون غوردون في المباراة الثانية من بلاي اوف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 18 نيسان/أبريل 2022.

لوس انجليس (أ ف ب) – واصل غولدن ستايت ووريرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز بدايتهما القوية في الادوار الاقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بتحقيق كل منهما لفوزه الثاني تواليا عندما تغلب الاول على ضيفه دنفر ناغتس 126-106، والثاني على ضيفه تورونتو رابتورز 112-97 الإثنين.

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واستغل ووريرز، ثالث المنطقة الغربية، وسيكسرز، رابع الشرقية، أفضلية الأرض والجمهور على أكمل وجه وتقدما 2-صفر قبل خوضهما مباراتين متتاليتين على أرض منافسيهما ناغتس سادس الغربية ورابتورز خامس الشرقية.

يذكر ان الفريق الذي يسبق منافسه الى الفوز باربع مباريات من أصل سبع يبلغ الدور الثاني.

وفرض النجم ستيفن كوري نفسه نجما للمباراة أمام ناغتس رغم انه لعب بديلا للمباراة الثانية تواليا بعد غياب نحو شهر بسبب الاصابة في الكاحل، فسجل 34 نقطة، واضاف جوردان بول 29 نقطة وكلاي طومسون 21 نقطة.

في المقابل، كافح العملاق الصربي نيكولا يوكيتش (2,11 م)، أفضل لاعب الموسم الماضي، بمفرده في صفوف ناغتس بتحقيقه "دابل دابل" مع 26 نقطة و11 متابعة، لم تكن كافية لوقف الاداء القوي لاصحاب الأرض ونجومه الثلاثة.

وتقام المباراتان الثالثة والرابعة الخميس والاحد المقبلين.

وفي الثانية، تابع لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد تألقه وقاد سيكسرز إلى فوز ثان على ضيفه رابتورز، بطل 2019، بتحقيقه "دابل دابل" مع 31 نقطة و11 متابعة.

وأكد زميله تيريز ماكسي تالقه في الآونة الأخيرة وكان قريبا من تحقيق "تريبل دابل" بتسجيله 23 نقطة مع ثماني تمريرات وتسع متابعات، واضاف توبياس هاريس "دابل دابل" مع 20 نقطة و10 متابعات، ليساهما في تحقيق مدربهما دوك ريفرز لفوزه الـ100 في الأدوار الإقصائية ليلحق للاري براون المدرب السابق لسيكسرز.

وفي مباراة ثالثة، قاد جالين برانسون فريقه دالاس مافريكس الى الفوز على ضيفه يوتا جاز 110-104 بتسجيله 41 نقطة (رقم قياسي شخصي)، وبالتالي تعويض خسارته المباراة الاولى 93-99.

© 2022 AFP