سفينة إيطالية لمكافحة التلوث في تونس للمساعدة في سحب الوقود من سفينة غارقة

تونس (أ ف ب) – وصلت سفينة عسكرية إيطالية لمكافحة التلوث أرسلتها روما قبالة سواحل جنوب شرق تونس الثلاثاء للمساعدة في عمليات سحب مادة القازوال (الديزل) من سفينة الوقود التي غرقت في هذا الموقع قبل أيام.

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قال مازري اللطيف المسؤول في البحرية التونسية عن خلية الأزمة التي أنشئت بعد الحادث لوكالة فرانس برس إن هذه السفينة المرسلة في إطار التعاون التونسي الإيطالي تقوم حاليا بمعاينة ناقلة النفط الغارقة "كسيلو" من اجل اقتراح حل تقني لتنفيذ عملية الضخ.

ولكنه أوضح أن السفينة الايطالية نفسها غير مجهزة بمعدات السحب وهي عملية وصفها بأنها "غير سهلة (ينبغي تنفيذها) من دون المخاطرة بتسرب الوقود".

وقال اللطيف إن عملية السحب "يمكن أن تبدأ" الثلاثاء.

عرضت ثلاث شركات تونسية متخصصة تنفيذ عملية سحب 750 طنا من الوقود الذي تنقله السفينة "كسيلو"، على ما اعلن لطفي بن سعيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحيط على أثير إذاعية محلية خاصة.

غرقت سفينة "كسيلو" القادمة من ميناء دمياط المصري في طريقها إلى مالطا السبت قبالة السواحل التونسية التي لجأت إليها مساء الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ولاسباب مجهولة، تسربت المياه إلى هذه الناقلة التي يبلغ طولها 58 متراً وعرضها تسعة أمتار. قامت القوات البحرية بإجلاء أفراد الطاقم السبعة قبل غرق السفينة.

اثر عمليات تفقد قام بها غواصو البحرية صباح الأحد، تبين أن السفينة غرقت بالكامل في عمق يقارب العشرين مترا في وضعية أفقية "ودون أن تتعرض خزانات القازوال الى تشققات"، حسب بيان وزارة البيئة.

ولم يتسبب الغرق، وفق ما أكد وزير النقل التونسي ربيع المجيدي في تصريح لوسائل الإعلام المحلية وقوع في "كارثة بحرية".

وقال محمد الكراي الناطق الرسمى لمحكمة قابس لوكالة فرانس برس إن القضاء التونسي فتح تحقيقا في الحادث للوقوف على حيثياته والتثبت من طبيعة نشاط السفينة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة.

أثارت تقارير إعلامية محلية "شكوكا" حول مسار السفينة خصوصا وانها تواجدت بالقرب من السواحل الليبية حيث تنشط عمليات تهريب النفط منذ بضع سنوات.

© 2022 AFP