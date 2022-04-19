سقوط ضحايا بانفجارات في مدرسة للبنين في كابول

لقطة عامة لكابول بتاريخ 26 شباط/فبراير 2022 احمد ساحل ارمان ا ف ب/ارشيف

كابول (أ ف ب) – هزّت ثلاثة انفجارات مدرسة للبنين الثلاثاء في حي شيعي في أفغانستان، ما أسفر عن سقوط ضحايا، بحسب ما أعلنت الشرطة.