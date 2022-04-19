فريق "أم-سبورت" يؤكد مشاركة الأسطورة لوب في رالي البرتغال

باريس (أ ف ب) – أعلن فريق أم-سبورت فورد البريطاني المشارك في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" خوض بطل العالم تسع مرات الفرنسي سيباستيان لوب غمار منافسات رالي البرتغال الدولي، رابع جولات البطولة العالمية، الشهر المقبل.

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وكان أسطورة الراليات الذي يشارك في برنامج جزئي في البطولة العالمية أحرز لقب رالي مونتي كارلو، باكورة الجولات هذا العام، إلى جانب ملاحته الجديدة إيزابيل غالميش عقب فض شراكته بعد أعوام طويلة مع ملاحه السابق دانيال إيلينا، رافعاً عدد انتصاراته إلى 80 في الفئة الملكة.

وبعد 10 أعوام من لقبه العالمي التاسع الأخير، وهو رقم قياسي، يخوض لوب (48 عاماً) بعض الجولات المختارة في "دبليو آر سي" من دون أن ينخرط في كافة الجولات. غاب عام 2021 قبل أن يعود مطلع العام الحالي ليحرز رالي الإمارة بالتزامن مع اضافة رقم قياسي جديد إلى سجله حيث بات في سن الـ 47 عاماً و10 السائق الأكبر سناً يفوز باحدى الجولات العالمية.

وتجلس الملاحة غالميش إلى جانب مواطنها للمرة الثانية لخوض رالي البرتغال (19-22 أيار/مايو المقبل) المتوج به لوب سابقاً عامي 2007 و2009، بعدما باتت في مونتي كارلو أو ملاحة تحرز رالي في "دبليو آر سي" منذ عام 1997.

قال لوب في بيان نشره فريق أم-سبورت "قيادة طراز (فورد) بوما هي أفضل ذكريات لي في الراليات، والفوز برالي مونتي كارلو بعد هذه الفترة الطويلة هو أمر لا يصدق".

وتابع "كان هناك فراغ في روزنامة مشاركاتي فقررت خوض رالي البرتغال والمقام أيضاً على مسارات حصوية، علماً أني شاركت في هذه النسخة من الرالي في عام 2019 لذا أملك قاعدة من ملاحظات الطريق لبعض المراحل الخاصة بالسرعة"، مؤكداً أن خيار المشاركة في البرتغال كان "سهلاً جداً" لان "أردت خوض رالي على مسارات حصوية".

ومن المرجح أن ينضم مواطن لوب، سيباستيان أوجييه المتوج بطلاً للعالم 8 مرات، إلى المشاركين في البرتغال، بعدما سار على الدرب ذاتها التي سلكها "سيب1" حين قرر الاعتزال والمشاركة في برنامج جزئي مع فريقه السابق تويوتا عقب تتويجه باللقب للمرة الأخيرة في العام الماضي.

وحلّ "سيب 2" وصيفاً للوب في مونتي كارلو بعدما خسر الصدارة في الكيلومترات الأخيرة، ليعود ويعلن أن مشاركته الثانية مع الصانع الياباني ستكون من دون أدنى شك في البرتغال.

ويخوض لوب هذا العام غمار العديد من المسابقات الدولية، حيث شارك في رالي داكار الشهير في المملكة العربية السعودية، إلى بطولة العالم لراليات الرايد الكروس كاونتري، فسلسلة سباقات إكستريم إي لسيارات الدفع الرباعي "أس يو في"، كما سيكون حاضراً في الجولة الافتتاحية من بطولة ألمانيا للسيارات السياحية "دي تي أم" في البرتغال.

وستمنح مشاركة لوب وأوجييه زخماً إضافياً لبطولة العالم للراليات حيث يتصدر الشاب الفنلندي كالي روفانبيرا ترتيب السائقين برصيد 46 نقطة بعد جولتين (حلّ رابعاً في مونتي كارلو وفاز في رالي السويد)، وقبل انطلاق منافسات رالي كرواتيا، الجولة الثالثة، هذا الأسبوع.

أولي/د ح/ع ش

© 2022 AFP