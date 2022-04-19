فولهام يعود الى الدوري الانكليزي الممتاز

سجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش 40 هدفًا في 40 مباراة في دوري "تشاميبونشيب" هذا الموسم

لندن (أ ف ب) – ضمن فولهام صعدوه الى الدوري الانكليزي الممتاز كرة القدم في الموسم المقبل قبل أربع مباريات من نهاية دوري المستوى الثاني "تشامبيونشيب" بفضل فوزه على ضيفه بريستون 3-صفر الثلاثاء.

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وهذا الموسم الخامس تواليًا الذي يتنقّل فيه فولهام بين الدرجات، بعد أن ارتقى أيضًا الى دوري الاضواء في 2018 و2020 قبل أن يهبط في موسمه الاول في الـ"برميرليغ".

ولكن على عكس حاجته لخوض الملحق المؤهل قبل موسمين، سيصعد هذه المرة فولهام الى دوري النخبة بعد أن سيطر على "تشامبيونشيب" هذا الموسم.

وسجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفين خلال مباراة الثلاثاء، رافعًا رصيده الى 40 هدفًا في 40 مباراة في الدوري هذا الموسم.

ويتقدم فولهام على بورنموث الثاني بتسع نقاط وللاخير خمس مباريات، و13 نقطة عن هادرسفيلد الثالث الذي تتبقى له ثلاث مباريات، علمًا أن صاحبَي المركزين الاول والثاني يصعدان مباشرةالى الدوري الممتاز.

© 2022 AFP