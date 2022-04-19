كأس ألمانيا: فرايبورغ الى النهائي للمرة الاولى في تاريخه على حساب هامبورغ

توبياس شفارتس ا ف ب

لاعبو فرايبورغ يحتفلون بهدف نيلس بيترسن في مرمى هامبورغ في نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم في 19 نيسان/ابريل 2022

هامبورغ (أ ف ب) – بلغ فرايبورغ نهائي كأس ألمانيا للمرة الاولى في تاريخه بفوزه على مضيفه هامبورغ من الدرجة الثانية 3-1 الثلاثاء متوجًا عروضه الرائعة هذا الموسم.

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وسجل أهداف الفريق الفائز نيلس بيترسن (11)، نيكولاس هوفلر (17) والايطالي فيتشينزو غريفو (35 من ركلة جزاء)، فيما أحرز روبرت غلاتزيل هدف الشرف لأصحاب الارض (88).

ويقدم فرايبورغ موسمًا مميزًا، إذ ينافس في الدوري على إحدى البطاقات المؤهلة للمسابقات القارية الثلاث: دوري الأبطال، الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وكونفرنس ليغ، حيث يبتعد بنقطة فقط عن صاحب المركز الرابع المؤهل الى المسابقة القارية الام.

ويلتقي فرايبورغ في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين في 21 أيار/مايو لايبزيغ أو أونيون برلين اللذين يلعبان الاربعاء.

ويخوض هامبورغ، المتوج بالكأس ثلاث مرات أعوام 1963، 1976 و1987 عندما بلغ النهائي للمرة الاخيرة، موسمه الرابع في دوري الدرجة الثانية، وذلك منذ هبوطه للمرة الأولى من البوندسليغا في 2018.

وافتتح بيترسن التسجيل برأسية بعد أن وصلته الكرة الى مسافة قريبة وتأكدت صحته بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بعد تشكيك بوقوف المجري رولاند شالاي في موقع حجب رؤية حارس المرمى (11).

وضاعف هوفلر تقدم فريقه بعد أن مرر حارس المنافس كرة خاطئة الى لاعبه بالقرب من منطقته لتصل في نهاية المطاف الى الالماني سددها من خارج المنطقة، ارتدت من القائد سيباستيان شونلو وتابعت طريقها الى الشباك (17).

وأحرز غريفو الهدف الثالث من ركلة جزاء لفريق المدرب كريستيان سترايخ (35).

وظن الفنلندني أنسي سوهونين أنه قلّص الفارق لأصحاب الارض عندما وصلته كرة في العمق وانطلق بها قبل ان يسدد كرة زاحفة في الشباك، إلا أن الهدف ألغي بداعي التسلل (39).

وأحرز غلاتزيل برأسية اثر عرضية هدف الشرف قبل دقيقتين من نهاية الوقت الاصلي.

ويحمل بايرن ميونيخ الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة برصيد 20 لقبًا بفارق كبير عن اقرب مطارديه فيردر بريمن (6 ألقاب) والثلاثي شالكه وبوروسيا دورتموند وأينتراخت فرانكفورت (5 لكل منهم).

© 2022 AFP