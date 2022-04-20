البطل الأولمبي جاكوبس للعودة إلى مضمار سباق 100 م في لقاء يوجين الأميركي

العداء الايطالي مارسيل جاكوبس يحتفل بتتويجه بلقب بطل العالم في سباق 60 م داخل قاعة في بلغراد في 19 آذار/مارس 2022.

روما (أ ف ب) – يعود العداء الإيطالي مارسيل جاكوبس، بطل أولمبياد طوكيو في سباق 100 م الصيف الماضي، لخوض منافسات سباقه المفضل في 28 أيار/مايو المقبل في لقاء يوجين الأميركي ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى، على المضمار الذي سيشهد منافسات بطولة العالم، بحسب ما أفاد الأربعاء محيطون به.

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وقرر العداء، البالغ 27 عاماً، إنهاء عامه التنافسي باكراً في الصيف الماضي عقب الظفر بذهبيتين في ألعاب طوكيو في سباقي 100 م والتتابع أربع مرات 100 م. فيما لم يخض هذا العام سوى سباق 60 م في قاعة محرزاً اللقب العالمي بتفوقه على حامله الأميركي كريستيان كولمان في بلغراد في آذار/مارس.

ونقلت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" عن جاكوبس قوله إنه في يوجين، في نهاية أيار/مايو المقبل "سوف أقف على مستواي تحضيراً لموعد بطولة العالم".

وأضاف "ستكون رحلة قصيرة، ثلاثة أيام فقط، وذلك من أجل اكتساب الثقة مع المضمار والبيئة الأميركية".

وأكد الوفد المرافق له لوكالة فرانس برس أن سباق 100 متر سيكون أول سباق يخوضه الإيطالي منذ طوكيو، بعد ما يقارب عشرة أشهر من تتويجه الأولمبي المفاجئ والمخالف للتوقعات بزمن قدره 9.80 ثوانٍ (رقم قياسي أوروبي).

وحتّى موعد يوجين، سيتحضر جاكوبس عن طريق المشاركة في سباق 200 متر، وهي مسافة لم يختبرها إلا مرة واحدة منذ عام 2015 (بزمن قدره 20.61 ثانية في أيار/مايو 2018)، خلال لقاء سافونا الذي استضافته بلاده في 18 أيار/مايو.

© 2022 AFP