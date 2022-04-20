بطولة ألمانيا: بيليفيلد يقيل مدربه في رهانه الأخير لتفادي الهبوط

كريستوف ستاش ا ف ب/ارشيف

برلين (أ ف ب) – أقال أرمينيا بيليفيلد وصيف قاع الدوري الألماني لكرة القدم الأربعاء مدربه فرانك كرامر في محاولة أخيرة لتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

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ويغادر كرامر بعد 13 شهراً من تسلمه لمهماته، حيث أشرف على 44 مباراة حقق خلالها 10 انتصارات مقابل 16 تعادلاً و18 هزيمة.

وقبل أربع مراحل من نهاية "بوندسليغا" يتأخر بيليفيلد الذي يحتل المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين عن شتوتغارت صاحب المركز السادس عشر الذي يسمح بخوض ملحق الهبوط، كما يتخلف بفارق 3 نقاط عن هرتا برلين الخامس عشر الذي يحلّ عليه ضيفاً في المرحلة 32 في مواجهة مصيرية.

ومُني بيليفيلد على أرضه أمام بايرن ميونيخ (صفر-3) متصدر الدوري الأحد الماضي في منافسات المرحلة الثلاثين بخسارته السابعة توالياً، الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى اتخاذ قرار التخلي عن كرامر.

قال المدير الرياضي سمير عربي "نريد أن نمنح الفريق دفعة من أجل البقاء في الدوري الألماني".

وسيتولى ماركو كوستمان مدرب حراس المرمى في بيليفيلد المهام الفنية أمام مضيفه كولن السبت ضمن منافسات المرحلة الـ 31.

© 2022 AFP