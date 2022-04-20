بطولة إسبانيا: أتلتيكو مدريد ثانياً بتعادل مخيب أمام غرناطة

مهاجم أتلتيكو مدريد الأوروغوياني لويس سواريس يتحسر على اهداره فرصة بمواجهة غرناطة في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد في 20 نيسان/أبريل 2022

مدريد (أ ف ب) – ارتقى أتلتيكو مدريد حامل اللقب للمركز الثاني برغم تعادله السلبي المخيب أمام ضيفه غرناطة المهدد بالهبوط الأربعاء في منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

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ورفع أتلتيكو رصيده إلى 61 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن برشلونة الذي يملك مباراة مؤجلة ويحلّ ضيفاً على ريال سوسييداد الخميس وإشبيلية الذي يلعب أمام ليفانتي في اليوم ذاته. فيما يتصدر ريال مدريد الذي يحلّ ضيفاً في وقت لاحق على أوساسونا برصيد 75 نقطة وبات على مشارف تجريد جاره اللدود من لقبه.

وفشل أتلتيكو في الثأر من خسارته 1-2 ذهاباً في عقر دار غرناطة، في مباراة سجل خلالها البرتغالي جواو فيليكس الهدف الوحيد لحامل اللقب، علماً أن الاخير سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي إثر اصابته أمام إسبانيول.

وحقق رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الفوز في خمس من مبارياتهم السبع الأخيرة، حيث كانت الخسارة الوحيدة على أرض مايوركا صفر-1 في المرحلة 31.

في المقابل، يأمل غرناطة الثامن عشر مع 30 نقطة في تفادي الهبوط خصوصاً بعد تعرضه لخسارتين توالياً أمام إشبيلية 2-4 وليفانتي 1-4، كما لم يذق طعم الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة اذ كان تعادل أمام رايو فايكانو 2-2، فيما يعود آخر انتصار له أمام ألافيس 3-2 في المرحلة 29.

على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد، أضيف إلى غياب فيليكس، الفرنسي توما ليمار والأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيس والمكسيكي هيكتور هيريرا للاصابة، والبرازيلي فيليبي وجيوفري كوندوغبيا من جمهورية إفريقيا الوسطى للإيقاف.

في شوط أوّل لم يشهد الكثير، استحوذ أتلتيكو على الكرة ولكن مع فقدان الفعالية أمام المرمى، في حين خلق النادي الاندلسي بعض الفرص من دون هز الشباك.

أجرى سيميوني تبديلين مع بداية الشوط الثاني فزج بالمهاجم الأوروغوياني لويس سواريس والمدافع الكرواتي شيمي فيرساليكو بدلاً من خافي سيرانو والموزمبيقي رينيلدو، فنشط حامل اللقب مع ثلاث تسديدات توالياً أبرزها بعد لعبة مشتركة بين البلجيكي يانيك كاراسكو والأرجنتيني أنخل كوريا في المنطقة، أعادها الأخير إلى الفرنسي أنطوان غريزمان عند الحافة سددها قوية أرضية مرت بمحاذاة القائم الأيمن (49)، ليفشل بطل مونديال 2018 في تسجيل هدفه الأول في الدوري منذ 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والفوز على قادش 4-1.

وتبادل الفريقان الهجمات مع خطورة أكبر لأتلتيكو الذي كاد يحسم اللقاء لصالحه إلا أن تسديدة بديل غريزمان، البرازيلي ماتيوس كونيا وجدت القائم الأيسر الأندلسي بعد مراوغة وتمريرة من كاراسكو داخل المنطقة (89).

ويلعب لاحقاً سلتا فيغو مع خيتافي.

© 2022 AFP