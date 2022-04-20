بطولة إنكلترا: أرسنال يفوز على تشلسي ويشعل صراع دوري الأبطال

مهاجم أرسنال إدي نكيتيا يحتفل بهدفه الثالث في مرمى تشلسي في الدوري الانكليزي لكرة القدم على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في 20 نيسان/أبريل 2022

لندن (أ ف ب) – حسم أرسنال موقعته أمام مضيفه تشلسي بفوزه عليه 4-2 الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم، ويشعل الصراع على مركز في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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ورفع أرسنال الخامس رصيده إلى 57 نقطة بالتساوي مع توتنهام صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم، فيما تجمد رصيد تشلسي عند 62 نقطة في المركز الثالث.

ولم يعد يملك فريق "المدفعجية" يملك ترف اهدار النقاط بعدما مُني بثلاث هزائم توالياً في "السبرينت" الأخير منذ عودة عجلة المنافسات للدوران بعد النافذة الدولية، أمام كريستال بالاس صفر-3 وبرايتون 1-2 وساوثمبتون صفر-1، فيما تنتظره مواجهة صعبة أخرى الاحد أمام مانشستر يونايتد السادس والذي يتأخر عنه بفارق ثلاث نقاط، علماً ان "اشلياطين الحمر" خسر أمام ليفربول برباعية نظيفة الثلاثاء.

وقبل سقوطه هذه الأمسية، نجح تشلسي في استعادة تألقه فسحق ساوثمبتون 6-صفر في الدوري، قبل أن يُسقط ريال مدريد 3-2 في إياب ربع نهائي المسابقة القارية الأم ليخرج خائباً اثر حسارته 1-3 ذهاباً، وفاز على كريستال بالاس 2-صفر ليتأهل إلى نهائي الكأس المحلية حيث سيقابل ليفربول.

وأجرى الالماني توماس توخل مدرب الـ "بلوز" أربعة تبديلات مقارنة مع مباراته الاخيرة، مع اعتماده على الثنائي البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر في الهجوم.

وبدوره، أقدم الاسباني ميكيل أرتيتا على اربعة تبديلات، فيما أقحم النروجي مارتن أوديغار في الوسط لصناعة اللعب وترك المهاجم الفرنسي أليكسندر لاكازيت الذي يقترب من الرحيل على مقاعد البدلاء.

على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن، افتتح المهاجم إدي نكيتيا التسجيل لأرسنال بتسديدة من 20 متراً بعد خطأ في التشتيت من الدنماركي أندرياس كريستنسن (13)، قبل أن يعادل فيرنر بعدما توغل في الوسط وسدد بيسراه أرضية غيرت مجراها بعد اصطدامها بالسويسري غرانيت تشاكا خدعت الحارس آرون رامسدل (17).

واستعاد أرسنال الأفضلية بعد لعبة جماعية بدأها تشاكا ومنه إلى أوديغار الذي مرر إلى المهاجم الشاب إميل سميث-رو داخل المنطقة ليسدد كرة دقيقة في شباك الحارس السنغالي إدوار مندي (27)، في عاشر أهدافه في الدوري هذا الموسم.

ولم يحصل فريق "المدفعجية" على الوقت الكافي للاحتفال، حتى أدرك تشلسي التعادل بفضل المدافع المخضرم الإسباني سيزار اسبيليكويتا بعدما قطع تمريرة أرضية من مايسون ماونت (32).

مع بداية الشوط الثاني، أدخل توخل المدافع المخضرم تياغو سيلفا بدلاً من كريستنسن، ليصبح البرازيلي في سن الـ 37 عاماً و210 أيام اللاعب الأكبر سناً يخوض مباراة بقميص تشلسي في الدوري محطماً الرقم السابق بحوزة اللاعب غراهام ريكس (37 عاماً و203 أيام) والذي حقق إنجازه خلال الفوز على أرسنال بالذات 2-1 في أيار/مايو 1995، وذلك بحسب "أوبتا" للاحصاءات.

إلاّ أنّ نكيتيا نغّص على سيلفا احتفاليته اذ سجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، بعدما قطع سار كرة ارتمى إليها البرازيلي وسمح لزميله بالتسديد من علامة الجزاء (57)، حيث بات المهاجم الانكليزي ابن الـ 22، أما عاماً أوّل لاعب يسجل ثنائية في مرمى تشلسي منذ الهولندي روبن فان بيرسي في تشرين الأوّل/أكتوبر 2011 عندما سجل ثلاثية، وذلك بحسب "أوبتا" للإحصاءات.

وقتل أرسنال المباراة بتسجيله الرابع بفضل بوكايو ساكا بعدما حصل بنفسه على ركلة جزاء اثر خطأ من اسبيليكويتا داخل المنطقة، ليسدد ابن الـ 20 عاماً بنجاح (90+2)، في عاشر أهدافه هذا الموسم.

© 2022 AFP