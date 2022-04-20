بطولة فرنسا: موناكو رابعاً مؤقتاً بحسم دربي "كوت دازور" أمام نيس

فاليري هاش ا ف ب

لاعبو موناكو يحتفلون بتسجيل هدف الفوز أمام نيس ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم في 20 نيسان/أبريل 2022

باريس (أ ف ب) – تقدم نادي موناكو مؤقتاً إلى المركز الرابع في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على نيس بهدف نظيف ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين الأربعاء، معززاً حظوظه في مقعد ضمن ثلاثي المقدمة وبالتالي بطاقة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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وحسم موناكو دربي "كوت دازور" بهدف الروسي ألكسندر غولوفين (45+2)، رافعاً رصيده إلى 56 نقطة، متقدماً بنقطتين عن نيس الذي بات خامساً ولم يحقق سوى انتصارين في آخر ثماني مباريات.

وبات موناكو يتقدم بفارق الأهداف خلف رين الثالث، الذي يواجه لاحقاً ستراسبورغ السادس مع 53 نقطة، وفي حال فوز الأخير، سيزيح موناكو عن مركزه في المقدمة بفارق الأهداف.

وهذا الفوز هو الخامس توالياً لموناكو بعدما كان أسقط رين نفسه في المرحلة السابقة 3-2.

وفيما تتوجه الأنظار إلى إمكانية حسم اللقب مبكراً من قبل المتصدر باريس سان جرمان الذي يحل على أنجيه لاحقاً وفي حال حقق نتيجة أفضل من وصيفه مرسيليا الذي يلعب مع نانت، كان بوردو الذي يحتل المركز ما قبل الأخير، يسقط في فخ التعادل 2-2 أمام ضيفه سانت إتيان في صراع الهبوط.

وتقدّم بوردو أولاً في المباراة بهدفين نظيفين سجلهما سيكو مارا (16) والكاميروني جان أونانا (23).

غير أن سانت إتيان استعاد التوازن وأدرك التعادل على مدار الشوطين، بهدف أول عن طريق الغابوني دنيس بوانغا (34) وثم أرنو نوردان (65).

وظنّ بوردو أنه خطف نقاط المباراة الثلاث في الدقيقة 89 حينما أحرز جيمي بريان هدفاً ثالثاً، غير أن حكم المباراة عاد وألغاه بداعي التسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر).

وبهذا التعادل، بقي بوردو في مركزه التاسع عشر مع 27 نقطة، فيما رفع سانت إتيان رصيده إلى 31 نقطة وأبقى على مركزه الثامن عشر.

وفي مباريات أخرى، خسر ليل أمام مضيفه رينس 2-1، فيما فاز لوريان على متز 1-صفر، وكليرمون فيران على تروا بالنتيجة نفسها.

© 2022 AFP