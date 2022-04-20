دورة بلغراد: تأهل صعب لصاحب الأرض ديوكوفيتش إلى ربع النهائي

أندري إيزاكوفيتش ا ف ب

بلغراد (أ ف ب) – عانى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً أمام مواطنه لاسلو دجيري وقلب تخلفه بمجموعة وتأخره في الثانية إلى فوز في مستهل مبارياته على أرضه في دورة بلغراد الأربعاء، متفادياً خسارة ثالثة توالياً ليتأهل للدور ربع النهائي.

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تأخر ديوكوفيتش 3-4 في المجموعة الثانية لكنه احرز فوزاً من رحم المعاناة أما مواطنه 2-6 و7-6 (8-6) و7-6 (7-4) بعد 3 ساعات و21 دقيقة.

قال ديوكوفيتش الإثنين "تتطلب الملاعب الترابية المزيد من الوقت على هذا النوع من الملاعب وفي التدريبات وفي المباريات. آمل في أن ألعب مباريات أكثر من مونتي كارلو" في إشارة إلى خروجه الباكر.

ويخوض الفائز بـ 20 لقباً كبيراً دورته الثالثة فقط هذا العام بعدما تم ترحيله من أستراليا قبل انطلاق باكورة البطولات الأربع الكبرى لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

واضطر الصربي لرؤية منافسه الاسباني رافايل نادال يفوز في أستراليا وينفرد بالرقم القياسي لعدد ألقاب غراند سلام (21)، ليفك ارتباطه مع ديوكوفيتش بالذات والسويسري روجيه فيدرر.

كما غاب ديوكوفيتش عن دورتي إنديان ويلز وميامي الأميركيتين للماسترز ألف نقطة.

وبعد خروج مفاجىء من ربع نهائي دورة دبي أمام التشيكي ييري فيسلي في شباط/فبراير، عاد إلى مونتي كارلو للماسترز الاسبوع الماضي لكنه خرج في مباراته الأولى أمام الاسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا في طريق الأخير إلى المباراة النهائية.

ويأمل ديوكوفيتش في أن يعوض خيبات هذا العام عندما يشارك في بطولة فرنسا المفتوحة التي تبدأ في 22 أيار/مايو المقبل في سعيه للاحتفاظ بلقبه.

ورغم أنه لا يلعب بأفضل مستوياته، أظهر ابن الـ34 عاماً قدراته أمام منافس عنيد في المركز الخمسين عالمياً، حيث ضرب موعداً في ربع النهائي مع مواطنه الآخر ميومير كيتسمانوفيتش الفائز على الأسترالي جون ميلمان 6-4 و7-6 (7-5).

© 2022 AFP